Gregorio Pérez sobre el Universitario versión 2022: ”El plantel aún no está cerrado”

Universitario de Deportes comenzó su pretemporada el pasado martes 7 de diciembre bajo la dirección de ‘Goyo’ Pérez. La afición crema está muy optimista de cara a la próxima temporada y cree que el 2022 es el año en el que se puede lograr la estrella 27. El uruguayo se refirió a la conformación de su equipo, los jugadores que se vienen recuperando y las apariciones de la reserva.

El técnico merengue declaró en radio Ovación que aún no puede decir que no llegará ningún jugador más, y que aún está en evaluación. “No me gustaría decir que el plantel está cerrado porque falta mucho para comenzar el torneo. Tenemos un plantel muy competitivo. Pero dejaría la puerta abierta por si se da una circunstancia especial de sumar un futbolista”.

Sobre los jugadores jóvenes, Gregorio mencionó que hubiera sido óptimo que en estos meses finales se compitiera en un pequeño torneo para que tengan rodamiento. “En los últimos meses se pudo hacer un torneo sub-18 solo con aquellos clubes que podían participar. Realmente los juveniles no han tenido competencia, como la tendrán en el 2022. Es importante que jueguen chicos, pero no con la razón de completar la bolsa de minutos ¿Cuántos chicos que jugaron para completar la bolsa de minutos siguen en los planteles de primera? ¿Cuántos chicos quedaron en el camino?”, cuestionó.

Finalmente, el uruguayo dijo que van a luchar en el torneo internacional del próximo año. “Los equipos de la Copa Libertadores son muy competitivos. Esperamos estar a la altura. Nos estamos preparando con mucha humildad, pero creyendo mucho en nuestra fuerza”, concluyó.