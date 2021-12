Xavi señaló que confía en la mejora del FC Barcelona y le pide a los hinchas que sigan creyendo

En la previa del partido entre el FC Barcelona y el Elche, Xavi compareció ante los medios de comunicación y habló sobre la necesidad del equipo en seguir trabajando para lograr los objetivos de la temporada. También pidió a los hinchas que sigan creyendo en el equipo a pesar de los malos resultados.

“Es dificil, aquí ha habido un cambio de entrenador, pero seguimos creyendo. Cuando jugaba también pase por una situación difícil, creímos en lo que estamos haciendo y en estos hay que seguir. Si hay algo que he aprendido cuando las cosas van mal es seguir creyendo en lo que estamos haciendo. Hay que trabajar más duro si cabe para revertir la situación. No nos queda otra que dejar la piel para mañana tener los tres puntos”, indicó el técnico español en conferencia de prensa.

Asimismo, el estratega de 41 años resaltó que el equipo se está adaptando a su estilo de juego y que está mejorando de a pocos. Por ello, pidió a los hinchas que no los descarten que el club va a luchar por todos los torneos.

PUEDES VER: Selecciones de Conmebol jugarian la UEFA Nations League a partir del 2024

“Siendo realistas tenemos capacidad para ganar títulos. Este club está hecho para ganar y la historia nos lo dice. No podemos regalar nada ni descartarnos para ganar la Liga. Yo las he visto de todos los colores, de ir a 18 o 20 puntos del líder y remontar. ¿Por qué no? Tenemos una competición que empieza en enero que es la Copa, también la Supercopa, tenemos la Europa League. Hay que luchar por todos los títulos. Yo soy muy positivo, pero también realista. Estamos trabajando y nos está costando, sobre todo en resultado, pero mejorando en sensaciones. El equipo se está adaptando a nuestra filosofía, pero vamos por el buen camino”

¿Cuándo juegan FC Barcelona vs. Elche?

El partido entre blaugranas y franjiverdes será este sabado 18 de diciembre en el Camp Nou por la fecha 18 de la Liga Santander. El cotejo se jugará a las 12.30 p. m. (hora peruana) y será transmitido por Directv Sports.

Tabla de posiciones de la Liga Santander