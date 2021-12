FC Barcelona vs. Elche EN VIVO vía DirecTV Sports: ¿cómo seguir la TRANSMISIÓN del duelo por LaLiga?

FC Barcelona vs. Elche EN VIVO se enfrentarán este sábado 18 de diciembre por la jornada 18 de LaLiga Santander en el Camp Nou. El compromiso del equipo de Xavi Hernández a partir de las 12.30 p. m. (hora peruana) y se podrá sintonizar a través de DirecTV Sports. Asimismo, puedes seguir la cobertura ONLINE de este duelo en la web de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones, videos con goles y todas las incidencias.

FC Barcelona vs. Elche: ficha del partido

Partido FC Barcelona vs. Elche ¿Cuándo juegan? Sábado 18 de diciembre ¿A qué hora? 12.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Camp Nou ¿En qué canal? DirecTV Sports

FC Barcelona vs. Elche: la previa

Toda la responsabilidad. Luego de la dolorosa eliminación en la fase de grupos de la Champions League, Barcelona necesita con urgencia un triunfo para intentar revertir su actual crisis deportiva y mantener sus chances intactas en el torneo local.

El conjunto de Xavi Hernández viene de ceder un agónico empate 2-2 ante el Osasuna en Pamplona y se encuentran en la octava casilla de LaLiga Santander. Los blaugranas no logran consolidar una idea de juego y tiene la obligación de derrotar al Elche para meterse a la zona de clasificación a copas europeas.

El entrenador canterano tiene la dura misión de parar un once competitivo en el Camp Nou. A los lesionados Memphis Depay, Ansu Fati, Martin Braithwaite, Pedri y Sergi Roberto , se suma el suspendido Piqué y la duda en torno a las molestias que presenta Jordi Alba. Por otra parte, se espera que el extremo Ousmane Dembélé estaría desde el arranque.

En el caso del elenco visitante, los comandados por Fran Escribá no presentan bajas de consideración y saldrían con el mismo equipo que cayó ante Valencia. Con 15 puntos, ubicados en el puesto 16, su lucha es por mantener la categoría.

FC Barcelona vs. Elche: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Elche?

El enfrentamiento entre FC Barcelona vs. Elche inicia a las siguientes horas, según el país donde te encuentres:

¿Qué canal transmitirá el partido FC Barcelona vs. Elche?

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Elche ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido FC Barcelona vs. Elche por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

FC Barcelona vs. Elche: posibles alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Eric García, Lenglet; Dembélé, Gavi, Busquets, Nico, Abde; Frenkie de Jong; y Luuk de Jong.

Elche: Édgar Badía; Palacios, Roco, Diego González, Barragán/Mojica; Tete Morente, Marcone, Mascarell, Fidel; Lucas Pérez y Lucas Boyé.

¿Dónde se jugará el partido FC Barcelona vs. Elche?

El compromiso FC Barcelona vs. Elche se jugará en el estadio Camp Nou. Dicho escenario deportivo cuenta con una capacidad para 99.354 espectadores.

FC Barcelona vs. Elche: tabla de posiciones LaLiga