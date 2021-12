Celta de Vigo vs. Espanyol HOY por LaLiga Santander vía DirecTV Sports EN VIVO

Celta de Vigo vs. Espanyol se juega hoy viernes 17 de diciembre por la decimoctava jornada de LaLiga Santander. El encuentro será en el estadio Balaídos y está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de DirecTV Sports Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Celta de Vigo vs. Espanyol: previa del partido

Los celestes saldrán en busca de volver al camino del triunfo, ya que hace dos jornadas que no cosechan tres puntos. Su última victoria fue ante el Alavés el 27 de noviembre por 2-1. Los dirigidos por Eduardo Coudet marchan decimocuartos en la tabla de posiciones con 17 puntos.

Por su parte, los periquitos se ubican en la novena casilla con 23 unidades. En la pasada jornada vencieron a la Real Sociedad, uno de los mejores equipos ubicados dentro de los cinco primeros lugares de la liga española. De obtener una victoria esta tarde podrían superar al FC Barcelona y Valencia.

Celta de Vigo vs. Espanyol: historial reciente

Celta de Vigo vs. Espanyol: rol arbitral

Valentín Pizarro Gómez - Árbitro principal

Carlos Del Cerro Grande - Árbitro asistente 1

Miguel Ángel Ortiz Arias - Árbitro asistente 2

¿A qué hora juegan Celta de Vigo vs. Espanyol?

En horario peruano, el choque Celta de Vigo vs. Espanyol Real se disputará desde las 3.00 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Celta de Vigo vs. Espanyol?

El partido Celta de Vigo vs. Espanyol en territorio peruano se podrá sintonizar por la señal de DirecTV Sports. Consulta la guía de canales en otro países.

Perú: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

México: Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: ESPN+

Venezuela: DirecTV Sports

España: Movistar+

¿Cómo ver Celta de Vigo vs. Espanyol vía DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Celta de Vigo vs. Espanyol ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Celta de Vigo vs. Espanyol por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

¿En qué estadio se disputará el Celta de Vigo vs. Espanyol?

El escenario escogido para el Celta de Vigo vs. Espanyol es el estadio Balaídos, casa deportiva localizada en Vigo, España, que cuenta con una capacidad para 29.000 espectadores.

Celta de Vigo vs. Espanyol: pronósticos en las casas de apuestas

Gana Celta de Vigo Empate Gana Espanyol Betsson 2.00 3.50 4.00 Inkabet 2.00 3.30 4.00 Doradobet 2.00 3.33 3.80 Meridianbet 2.14 3.33 3.58 Te apuesto 1.91 3.20 3.75

