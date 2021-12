Luis Haquin: “El fútbol peruano viene creciendo y ha mejorado en los últimos años”

Carlos A. Mannuci quiere ser una de las sorpresas de la Liga 1 Betsson 2022. Por ello, fichó al defensor de la selección boliviana Luis Haquin para la próxima temporada. El altiplánico fue presentado oficialmente en una conferencia de prensa y se mostró muy contento de llegar al cuadro trujillano.

“ Muy feliz con la bienvenida que mis compañeros me han dado desde el primer día. El poco tiempo que estoy acá me he dado cuenta que hay un grupo con mucha ambición, muy trabajador. Lo más importante es que todos estamos enfocados y convencidos de conseguir los objetivos”, señaló el zaguero.

“ Agradecerle al presidente por la confianza y al ‘profe’ por contar conmigo. Voy a tratar de retribuirle con mucho compromiso, con mucho trabajo. Feliz de llegar a un equipo que aspira grandes cosas y que busca lo mejor”, agregó.

Finalmente, el exjugador del Puebla de México considera que estar en el fútbol peruano no es un retroceso para su carrera. “ Una decisión que tomo por mi familia. El fútbol peruano viene creciendo. Creo que ha mejorado en los últimos años. La selección ha ido a un Mundial y creo que los equipos están convencidos y enfocados en seguir creciendo”.

¿Quién es Luis Haquin?

Luis Haquin es un futbolista boliviano de 24 años y se desempeña como defensor central. En la temporada anterior, defendió la camiseta de Deportes Melipilla de Chile, donde jugó 15 partidos y anotó un gol.

El zaguero es llamado frecuentemente por César Farías a la selección de sus país. En las Eliminatorias Qatar 2022, disputó ocho encuentros con los altiplánicos.