Raziel García dejó de pertenecer a Cienciano y ahora es jugador libre

Sigue la movida de pases en el fútbol peruano. Este viernes 17 de diciembre, el futbolista Raziel García dejó de pertenecer a las filas del Cienciano del Cusco. El club imperial oficializó la desvinculación mediante un anuncio en sus redes sociales y ahora quedó libre para negociar con cualquier otro equipo.

El mediocampista de 27 años salió del ‘Papá' luego de cumplir una gran temporada, donde logró clasificar a la Copa Sudamericana y tener participación con la selección peruana.

“¡Gracias por todo, Raziel García! Jugador clave para el retorno del ‘Papá’ a la Sudamericana. Ahora emprendes un nuevo camino en tu carrera y te deseamos lo mejor. ¡Éxitos y bendiciones!”, escribió Cienciano en su cuenta oficial de Twitter.

Cienciano se despidió de Raziel García. Foto: Twitter

Durante su participación en la Liga 1 Betsson 2021, Raziel García estuvo presente en 20 partidos, en los cuales logró marcar tres goles y otorgar seis asistencias.

¿Dónde jugará Raziel García en la temporada 2022?

Raziel García es uno de los jugadores que deberá definir su futuro para la campaña del 2022. Con su salida de Cienciano, tiene el camino libre para negociar con cualquier equipo.

En los últimos días se conoció que las negociaciones para llegar a Alianza Lima se habían caído. El jugador señaló desconocer el tema. “ Ya no estoy en Cienciano, ya me desvinculé. Aún no han hablado conmigo sobre una posible caída del pase a Alianza. Hay opciones en el extranjero, pero yo estoy esperando. Ojalá pueda llegar a Alianza Lima”, mencionó.

Asimismo, en los últimos días, el futbolista fue sondeado en Colombia y se barajó la posibilidad de que fiche por Deportes Tolima. Esto fue informado por Julián Capera, periodista de ESPN.