Ver Liverpool vs. Newcastle EN VIVO: horario del partido por la Premier League

Liverpool vs. Newcastle EN VIVO juegan desde las 3.00 p. m. (hora de Perú) en el estadio Anfield por la fecha 17 de la Premier League 2021-22. El cotejo será televisado por la señal de ESPN, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto de este y otros partidos de hoy, así como los onces titulares y la recopilación en video de los goles.

Liverpool vs. Newcastle: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Newcastle ¿Cuándo juegan? HOY jueves 12 de diciembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Anfield ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Liverpool vs. Newcastle: la previa

A seguir el rastro. La última goleada del Manchester City ante el Leeds United de Marcelo Bielsa obliga al Liverpool a sumar tres puntos para no alejarse del primer lugar.

Los dirigidos por Jürgen Klopp se ubican en la segunda casilla de la Premier League con 36 unidades, un partido menos, y necesitan una victoria para ubicarse a un punto de los ciudadanos. Los reds vienen de lograr un ajustado triunfo ante el Aston Villa y buscarán su quinto triunfo consecutivo.

Por su parte, el ‘nuevo millonario’ del fútbol inglés atraviesa un crítico momento. La goleada 4-0 que le propinó el Leicester City los mandó al penúltimo lugar del certamen con 10 unidades y se encuentran en zona de descenso. Newcastle solo ganó uno de los 16 partidos que disputó en el campeonato.

Liverpool vs. Newcastle: tabla de posiciones Premier League

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Newcastle?

El duelo entre Liverpool vs. Newcastle se jugará HOY, jueves 12 de diciembre, a partir de las 3.00 p. m. en el territorio peruano. Revisa la hora de inicio del encuentro de la Premier League, según tu ubicación geográfica:

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Liverpool vs. Newcastle?

Para seguir el partido entre Liverpool vs. Newcastle deberás conectarte a la señal de ESPN. También podrás seguirlo a través de la plataforma streaming Star Plus de acuerdo a tu región.

Perú: Star+, ESPN 2 Sur

Argentina: Star+, ESPN 2 Sur

Bolivia: ESPN 2 Sur, Star+

Brasil: Star+

Chile: ESPN 2 Sur, Star+

Colombia: ESPN 2 Colombia, ESPN Sur, Star+

Costa Rica: ESPN 2 Norte, Star+

Ecuador: ESPN 2 Sur, Star+

Italia: DAZN

México: ESPN2 Norte, Star+

Paraguay: ESPN 2 Sur, Star+

España: #Vamos

Reino Unido: BT Sport 1, BT Sport App, BTSport.com

Estados Unidos: Paramount+

Uruguay: Star+, ESPN Sur

Venezuela: Star+, ESPN Sur.

Liverpool vs. Newcastle: ¿qué canal es ESPN en Perú?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver Liverpool vs. Newcastle vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el Liverpool vs. Newcastle por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Liverpool vs. Newcastle ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Liverpool vs. Newcastle por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Liverpool vs. Newcastle: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Keita, Fabinho, Henderson; Salah, Jota, Mane.

Newcastle: Dubravka; Manquillo, Schar, Clark, Lascelles, Lewis; Saint-Maximin, Hayden, Shelvey, Joelinton; Wilson.

Liverpool vs. Newcastle: últimos enfrentamientos

¿En qué estadio se disputará el Liverpool vs. Newcastle?

El escenario escogido para el Liverpool vs. Newcastle es el estadio Anfield, casa deportiva localizada en la ciudad de Liverpool, Inglaterra, que cuenta con una capacidad para más de 53.394 espectadores.

Apuestas Liverpool vs. Newcastle

Según los pronósticos de las apostadoras para el duelo Liverpool vs. Newcastle, los reds tienen un favoritismo abrumador para ganar con una cuota promedio de apenas 1,11. El empate se cotiza desde 9,50 hasta 11,00 mientras que el triunfo de las urracas oscila entre 20,00 y 26,00 de ganancia por cada sol invertido.