Gregorio Pérez se muestra crítico por la implementación de la bolsa de minutos

No tan buenas noticias. El último miércoles 15, la Liga 1 Betsson dio a conocer el calendario del próximo campeonato y, para sorpresa de muchos, se decidió mantener la bolsa de minutos, además de que se modificó la fecha de inicio. Uno de los que manifestó su malestar hacia estas medidas fue el entrenador de Universitario de Deportes, ya que el uruguayo consideró que esto afecta a todos los clubes.

“Para nosotros es una gran preocupación el tema de la bolsa de minutos porque ya habíamos planificado el plantel para el próximo año. No es solo en nuestro caso, sino también el de otros clubes”, enfatizó Gregorio Pérez en diálogo con RPP Deportes.

Universitario se consagró campeón del fútbol peruano por última vez en 2013. Foto: Universitario de Deportes

La sorpresa del estratega se produjo porque, hace unas semanas, la organización avisó que para el 2022 no se contaría con este mecanismo y que el certamen iniciaría el 14 de enero. Estas normas se dan en plena pretemporada del conjunto merengue.

“Ayer sorpresivamente nos encontramos con la noticia de que hay bolsa de minutos, también con la postergación del torneo. Además, los amistosos de selección son el 20 y el torneo inicia 21. No veo muy coherente esa situación”, puntualizó.

‘Don Goyo’ resaltó que “hubo comunicación oficial con todos los clubes” sobre este tema y, por ello, fue su sorpresa al conocer la nuevas disposiciones. Asimismo, consideró que esta imposición no produce los resultados esperados por diversos factores.

“ No veo que la bolsa de minutos dé frutos. Lamentablemente no se dan los tiempos para completar esa cantidad con futbolistas que luego no siguen en los planteles. Es un tema que uno no maneja y hay que adaptarse”, finalizó.

Calendario Liga 1 Betsson 2022

Así quedó definido el fixture general de la Liga 1 2022. El clásico Universitario vs. Alianza Lima se disputará en la fecha 9.

Esta es la programación del Torneo Apertura. Foto: Liga 1 Betsson

Así será la Liga 1 Betsson 2022