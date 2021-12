¿Nuevo rumbo? Conoce cuáles serían los destinos de algunos seleccionados peruanos para el 2022

Queda menos de un mes para que finalice el año y en esta época los clubes empiezan a dar un vistazo en las diferentes ligas para poder fichar a futbolistas y reforzar sus planteles. Por otra parte, también están los jugadores que finalizaron su contrato y están en la búsqueda de algún equipo. Este es el caso de varios seleccionados nacionales que podrían vestir una nueva camiseta el 2022. A continuación, te contamos qué futbolistas podrían cambiar de liga para el próximo año.

Paolo Guerrero

Empecemos con el capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero. El delantero nacional se encuentra sin equipo debido a que está recuperándose de una lesión en la rodilla; sin embargo, esto no significa que carezca de ofertas. Si bien en un principio se voceaba su llegada a Alianza Lima, donde milita su compadre Jefferson Farfán, esto fue descartado por el propio ‘Depredador’.

“Yo ya lo he dicho y es repetitivo lo que me preguntan. Soy hincha de Alianza a muerte, pero todavía no está en mis planes regresar”, manifestó hace una par de semanas a la prensa.

Si bien el ‘9’ de la Bicolor guarda cariño hacia la blanquiazul, tiene como principal objetivo el continuar su carrera en el exterior; el principal destino sería Boca Juniors. Según informó Ovación, José ‘Patrón’ Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol de la institución xeneize, mantuvo una reunión con el departamento médico de la selección peruana para conocer los detalles de la situación de Paolo.

Paolo Guerrero se encuentra sin equipo actualmente. Foto: Paolo Guerrero

Christian Cueva

Paolo Guerrero no es el único que podría llegar al equipo xeneize. Christian Cueva, quien milita en Al Fateh de Arabia Saudí, podría sumarse al plantel de Boca Juniors. Estos rumores tomaron fuerza luego que el periodista Martín Acosta de TNT Sports mencionara que el propio Juan Román Riquelme, ídolo y segundo vicepresidente del club, llamó personalmente a ‘Aladino’ para mostrarle su interés de contar con él para la siguiente temporada.

Además, quien también dio luces de su posible llegada fue el mismo entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, al mencionar que le gustaría ver al mediocampista nacional en la liga argentina.

“Cueva es un jugador que es un 10 de los que no hay. De los que conducen, hacen algo fuera de libreto. Yo prefiero que juegue en una liga como la argentina”, manifestó al programa TNT Sports Continental.

Christian Cueva lleva tres goles con el Al Fateh en la presente temporada de la liga saudí. Foto: Al Fateh

Pedro Gallese

Quien si tiene conversaciones más cercanas con el club xeneize es el guardameta Pedro Gallese. Hace unos días, el mismo guardameta nacional se mostró feliz por ser una de las alternativas del club argentino para reforzar su arco.

“No hay nada cerrado todavía. Contento que un equipo como Boca siempre se interese en mi trabajo, pero hay que ver con calma”, sostuvo.

El exarquero de Alianza Lima viene cumpliendo un excelente año en el Orlando City y la selección peruana. Producto de sus grandes atajadas fue considerado como uno de los mejores 20 porteros del año por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

Pedro Gallese llegó a los leones en el 2020. Foto: Orlando City Facebook

Carlos Zambrano

Mientras tres futbolistas peruanos podrían llegar a Boca Juniors, uno se iría de los xeneizes. Se trata del defensor Carlos Zambrano, quien ya tendría las horas contadas en el equipo que dirige Sebastián Battaglia. Si bien el zaguero no ha sido considerado en varios partidos, los últimos hechos extradeportivos que protagonizó el 30 de noviembre habrían influido en la decisión de cederlo a préstamo para la temporada 2022.

Desde México aseguran que el Cruz Azul tiene interés en reforzar su línea defensiva, por lo que el ‘Kaiser‘ sería una de las opciones del técnico peruano Juan Reynoso.

“Cruz Azul ya tendría anotado al que sería su segundo refuerzo de cara al Torneo de Clausura 2022 de la Liga MX, pues una vez que amarraron a Christian Tabó, ahora buscan sumar un defensor, y tienen en la mira al zaguero peruano, Carlos Zambrano, actual jugador del Boca Juniors de la Liga Argentina”, se lee en la página mexicana Soy Fútbol.

Otra de las opciones que tendría el ‘León’ sería jugar la Liga 1, específicamente en Alianza Lima. El periodista argentino Luis Fregossi señaló que Zambrano habría conversado con el defensor de 32 años.

Si Carlos Zambrano llega a Cruz Azul, viviría su primera experiencia en el fútbol mexicano. Foto: Boca Juniors

Yoshimar Yotún

Se voceaba su salida desde hace algunas semanas; sin embargo, recién se hizo oficial el último martes. El mediocampista Yoshimar Yotún se despidió del Cruz Azul de México, club al que llegó en enero del 2019. El popular ‘Yoshi’ tendría dos destinos para continuar con su carrera futbolística: la Liga MX y la MLS.

Uno de los clubes con los que se le ha relacionado ha sido el Atlas, donde milita el defensor Anderson Santamaría. Hace unos días, el presidente ejecutivo José Riestra se pronunció acerca de su posible llegada.

“No conozco los detalles sobre el caso de Yoshimar Yotún. En lo personal me parece un jugador de buenas características, maneja dos perfiles y su aportación al fútbol mexicano ha sido positiva. Tiene los méritos para continuar en México”, afirmó.

Otro destino es su exclub Orlando City. Según el periodista peruano Nick Negrini, que sigue la liga de la MLS, informó que el club estadounidense ya le habría hecho llegar una propuesta formal. ¿Cuál será la decisión final? Solo Yotún la sabe.