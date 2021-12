Salernitana podría ser descalificado de la Serie A de Italia

El 10 mayo pasado, el Salernitana goleaba 3-0 al Pescara y lograba su ascenso a la Serie A de Italia. Sin embargo, la fiesta no era completa, pues el equipo granate no podía ser inscrito en la Primera División. ¿El motivo? Claudio Lotito, dueño de Lazio, también es propietario de la escuadra de Salerno.

En la Serie A, el reglamento establece que dos equipos no pueden tener el mismo dueño. Para que Salernitana pueda disputar la Primera División de Italia se estableció un plazo para que el club cambie de propietario. La fecha límite es el 31 de diciembre.

Sin embargo, con el plazo casi cumplido, los dirigentes de Salerno han solicitado a las autoridades del balompié italiano una prórroga. La directiva señaló que no han llegado ofertas razonables para adquirir el cuadro granate que actualmente ocupa la última casilla de la Serie A.

Según señalaron las autoridades del equipo, no pudieron aceptar ninguna oferta porque ninguna cumplía los requisitos que establece la Serie A. Ya sea por el precio, la independencia de los compradores propuestos o por falta de garantías financieras, los de Salerno no han cambiado de propietarios y deberán hacerlo en máximo 15 días para no ser descalificados.