Administrador de Cienciano sobre Raziel García: “Sigue siendo del club”

El caso de Raziel García se ha convertido en uno de los más comentados en el reciente mercado de fichajes de la Liga 1 Betsson. El jugador de 27 años, quien en la última temporada jugó por Cienciano del Cusco, aún es jugador del ‘Papá' y todavía se negocia su pase a Alianza Lima, reveló Sergio Ludeña administrador del club cusqueño.

“ Hoy nadie pagó nada (por su carta pase), él (Raziel García) sigue siendo del club. No sé si eso pueda llegar a cambiar (con el paso de las horas)”, manifestó el directivo en diálogo con el periodista José Varela, de diario Líbero.

En las últimas horas, el volante afirmó, para el portal Alianza History, que era agente libre y no tenía información sobre la supuesta caída de su llegada a Alianza. Ludeña, en seguida, desmintió la primera afirmación, pero aseguró que sigue en negociaciones con el club íntimo por el mediocampista.

“Tenemos la intención de que vaya a Alianza Lima. Siguen conversando. Alianza tiene la intención de contar con el jugador, está interesado y hay una propuesta pero no está cerrado”, agregó el administrador.

Finalmente, Ludeña reafirmó su postura acerca de la situación del futbolista: “El grupo de Raziel García puede quedarse con el pase o él mismo si cancela la rescisión. Todo puede cambiar. Raziel puede ir a Alianza, a México, tantas cosas pueden suceder... Él, hoy, es de Cienciano”.

Raziel García: “Ojalá pueda llegar a Alianza”

Previo a las declaraciones del dirigente del equipo imperial, García había conversado con Alianza History. En dicho diálogo sostuvo que, a pesar de tener ofertas del extranjero, su deseo era llegar al conjunto de La Victoria.

“Ya no estoy en Cienciano, ya me desvinculé. Aún no han hablado conmigo (sobre una caída del pase a Matute). Hay opciones en el extranjero, pero yo estoy esperando. Ojalá pueda llegar a Alianza Lima”, manifestó.