Rafael Nadal volverá a jugar después de 4 meses

Rafael Nadal volverá a las pistas en el torneo de exhibición Mubadala de Abu Dhabi, tras cuatro meses de ausencia por una lesión en el pie. El tenista español declaró en conferencia de prensa antes de su participación en este certamen y señaló que ya se recuperó de sus dolencias físicas.

”Estoy muy feliz de estar de regreso. No se trata de dolor. Tuve dolor muchas veces durante mi carrera, casi todo el tiempo. Se trata más de tener la oportunidad de poder manejar el dolor para competir bien”, señaló.

Además, indicó que quiere retomar su mejor nivel y competir en los grandes torneos del mundo. “Ha sido un periodo muy duro para mí, sinceramente, así que estar aquí es una gran noticia para mí. Confío en que mi pie esté cada vez mejor para poder estar al nivel que quiero estar ”.

”Me siento mejor. Si no fuera así, no estaría aquí. Sé que el regreso no será fácil, y mis únicas expectativas consisten en estar aquí, volver a jugar frente a una gran concurrencia, competir otra vez con grandes jugadores y disfrutar”, indicó.

‘Rafa’ no juega un partido desde el mes de agosto de este año. Debido a sus dolencias, el jugador de 35 años se perdió Wimbledon, los Juegos Olímpicos de Tokio y el Abierto de Estados Unidos.

Actualmente, ocupa el sexto puesto del ranking mundial de la ATP. Nadal espera agarrar ritmo en esta competencia de exhibición para llegar en óptimas condiciones al Abierto de Australia, el cual iniciará el 17 de enero de 2022.