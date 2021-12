Corinthians recuerda golazo y mágica jugada de Guerrero en el Mundial de Clubes 2012

El nombre de Paolo Guerrero está escrito en los libros de historia del Corinthians. Cada 16 de diciembre, el Timao recuerda la copa obtenida en el Mundial de Clubes en el 2012, donde vencieron por la mínima al Chelsea. Aquella vez, el ‘Depredador’ les dio el título al anotar el único tanto.

Este año no fue la excepción y, a través de dos publicaciones vía Twitter, el club brasileño rememoró la anotación del centrodelantero incaico, así como una jugada de lujo que creó para evadir a un rival.

“De la cabeza de Guerrero salió el gol que nos dio el segundo título mundial de nuestra historia. ¡Viva el 16 de diciembre!” , publicó la institución.

Paolo Guerrero fue el autor del 1-0 de Corinthians ante Chelsea en la final del Mundial de clubes 2012. Foto: Twitter

Paolo Guerrero: ¿cuál es su destino para el 2022?

El capitán de la selección peruana se encuentra sin equipo debido a que se recupera de una lesión en la rodilla; sin embargo, esto no significa que carezca de ofertas. Si bien en un principio se voceaba su llegada a Alianza Lima, donde milita su compadre Jefferson Farfán, esto fue descartado por el propio ‘Depredador’.

“Yo ya lo he dicho y es repetitivo lo que me preguntan. Soy hincha de Alianza a muerte, pero todavía no está en mis planes regresar”, manifestó hace un par de semanas a la prensa.

Si bien el ‘9′ de la Bicolor guarda cariño hacia la blanquiazul, tiene como principal objetivo continuar su carrera en el exterior: el principal destino sería Boca Juniors. Según informó Ovación, José ‘Patrón’ Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol de la institución xeneize, mantuvo una reunión con el departamento médico de la selección peruana para conocer los detalles de la situación de Paolo.