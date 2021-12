Luis ‘Cuto’ Guadalupe se encuentra internado en clínica, pero niega que sea por coronavirus

Luis Alberto Guadalupe, mejor conocido como ‘Cuto’, se encuentra internado, desde el último miércoles, en una clínica del Callao. Así lo informó en sus redes sociales, donde aprovechó en aclarar que no se trata de un contagio por coronavirus .

“A la familia, amigos, y a la opinión pública. Me encuentro internado, desde ayer, en la clínica Auna de la sede Bellavista. Hago la aclaración que no se trata de COVID-19 para tranquilidad de todas las personas con las que he compartido en los últimos días”, comenzó el exjugador de Universitario de Deportes en su cuenta de Instagram.

Asimismo, dijo que esperará por los análisis para seguir con el tratamiento que se le indique. “Ahora estoy en manos de los médicos y siempre con la fe en Dios. Estoy esperando los análisis finales y el informe médico para seguir las recomendaciones de los galenos”, agregó.

Finalmente, lamentó no poder cumplir con los eventos que tenía pactados. “Ante esta situación, lamentablemente, no podré cumplir con una serie de eventos ya pactados. Espero la comprensión de las empresas dada mi situación actual”, concluyó.

Por el momento, poco se sabe de la situación actual del popular ‘Cuto’; sin embargo, en las próximas horas recibirá los resultados de sus exámenes para poder seguir un tratamiento y recuperarse. Siempre con la fe.

Luis Guadalupe explica el origen de “la fe”

“Todo lo que dije en ese momento fue real. Nosotros éramos conscientes que no querían jugar ese día (Alianza Lima), querían más tiempo. Nosotros teníamos la confianza y la fe de que sí se iba a jugar. Queríamos hacer historia contra un grande como Alianza Lima, redondear una faena a pesar de que pocos nos tenían fe”, mencionó el exfutbolista en entrevista con Fútbol como cancha.