Jean Deza: DT de Carlos Stein revela que el jugador le mintió luego de darle su confianza

Jean Deza sorprendió este 2021 al anunciar su retiro del fútbol profesional a temprana edad. El hecho se produjo luego de estar sin equipo tras salir del Carlos Stein, donde jugaba la Liga 2. De la razón sobre su abrupta partida del conjunto carlista no se dijo nada hasta el día de hoy. Jahir Butrón, actual DT del elenco celeste, dio detalles de lo que sucedió con el volante ofensivo.

El exjugador tuvo a Deza bajo sus órdenes y le puso las cosas claras sobre la mesa al punto de manifestarle su confianza; sin embargo, el ahora exfutbolista no pudo cumplir con las reglas, según contó el técnico.

“Tengo experiencia con jugadores con problemas de indisciplina, y le puse las cosas claras. Le dije que había jugado 18 años profesionalmente y que entendía que uno quiere hacer sus cosas, pero le hice ver que hay momento para todo”, declaró Butrón para Trome.

El exdefensa reconoció que habló muy seguido con Jean Deza para que logre encaminar su rumbo, pero detalló que este terminó haciendo caso omiso.

“Le insistí en que prefería que me diga las cosas y no me las oculte. Lo que me molesta es la mentira, y él se equivocó, y me mintió. Por eso le dije: ‘¿Cómo te defiendo ahora?’. Ya arrastraba problemas de indisciplina anteriores y tocó tomar una decisión dura. Creo que no me equivoqué; era lo mejor para el equipo”, agregó.

Al ser consultado sobre qué opinaba del retiro de Jean Deza, Butrón manifestó que era un error, y destacó su gran habilidad con el esférico.

“Ese es otro error. Si se dedica a jugar, es un crack. Con el balón en los pies es increíble, hace lo que quiere”, finalizó.