Gerardo Ameli, DT de Cienciano, pedirá amistosos con equipos que jueguen en altura

El entrenador de Cienciano, Gerardo Ameli, pidió a la directiva programar partidos amistosos de preparación con equipos de altura, siendo el FBC Melgar una primera opción para choques de ida y vuelta, como en el 2020.

Informó, en entrevista al club, que la respuesta de sus jugadores es muy buena a pesar de que el trabajo físico es bastante intenso en la ciudad de Calca, donde se realiza la concentración y pretemporada antes del debut en la Liga 1 ante Cantolao.

“Este fin de semana debe llegar Fernando Guerrero (ecuatoriano) y un jugador más. Después, debemos sumar un par más para completar el equipo”, dijo Ameli quien reconoció que le conviene que el campeonato se inicie una semana después de lo previsto.

“Les estábamos sacando ventaja a los rivales porque empezamos antes, pero nos viene bien que tengamos un tiempo más de trabajo grupal, futbolístico y físico”, añadió.

“No me agrada la informalidad, tendríamos que ser mucho más formales en todo aspecto, no nos perjudica, pero, hace semanas, se indicó que no había bolsa de minutos el próximo año, ahora dijeron que sí. Eso incomoda en la preparación y armado de cada plantel”.

Finalmente, aseguró que Cusco será una plaza muy difícil para todos los rivales que enfrente.