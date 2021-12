Granada vs. Mancha Real: DirecTV Sports EN VIVO HOY por la segunda ronda de la Copa del Rey

Granada vs. Mancha Real se juega hoy jueves 16 de diciembre por la segunda ronda de la Copa del Rey. El encuentro será en el estadio Polideportivo La Juventud y está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora española). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Granada vs. Mancha Real: previa del partido

Los granadinistas saldrán en busca de una nueva victoria en este torneo español. En la primera ronda superaron sin problemas al Deportivo Laguna y golearon por 0-7. Los dirigidos por Robert Moreno en sus últimos 23 partidos, han ganado ocho, empatado ocho y perdido siete encuentros.

Por su parte, el Atlético Mancha Real probará dar la sorpresa ante uno de los equipos de primera división. Su último partido en esta competición lo ganó por 2-1 frente a Internacional. El conjunto conducido por Pedro José Bolaños del Pozo saben que están ante una oportunidad de agrandar su historia y regalarle a su público un gran alegría.

Granada vs. Mancha Real: historial

Este duelo será el primero en donde Granada vs. Mancha Real se encuentren por primera vez en su historia e intentarán llegar a los dieciseisavos de final del torneo.

Granada vs. Mancha Real: rol arbitral

César Soto Grado - Árbitro principal

Iker De Francisco Grijalba - Árbitro asistente 1

Carlos Álvarez Fernández - Árbitro asistente 2

José David Martínez Montalbán - Cuarto árbitro

¿A qué hora juegan Granada vs. Mancha Real?

En horario peruano, el choque Granada vs. Mancha Real se disputará desde las 3.00 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Granada vs. Mancha Real EN VIVO?

El partido Granada vs. Mancha Real en territorio peruano se podrá sintonizar por la señal de DirecTV Sports. Consulta la guía de canales en otro países.

Perú: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

México: Sky HD

Estados Unidos: ESPN+

Venezuela: DirecTV Sports

España: DAZN

¿Cómo ver Granada vs. Mancha Real vía DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Granada vs. Mancha Real ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Granada vs. Mancha Real por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

¿En qué estadio se disputará el Granada vs. Mancha Real?

El escenario escogido para el Granada vs. Mancha Reale es el estadio Polideportivo La Juventud, casa deportiva localizada en Jaén, España, que cuenta con una capacidad para 1500 espectadores.

Granada vs. Mancha Real: pronósticos en las casas de apuestas