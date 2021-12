Fernando Guerrero sobre su llegada a Cienciano: “Estoy muy contento por este nuevo reto”

Cienciano quiere hacer un buen papel en la Liga 1 Betsson y la Copa Sudamericana 2022. Por ello, anunció la contracción del futbolista Fernando Guerrero para la próxima temporada. El ecuatoriano declaró para Radio Ovación y se mostró muy emocionado por su llegada al conjunto imperial.

“ Estoy muy contento por este nuevo reto que Dios me ha dado, en pocos días estaré en Cusco para arrancar con este nuevo desafío en mi carrera. No conozco Cusco pero me han hablado muy bien de la ciudad, que es muy bonita. El día lunes llego en la mañana con todas las ganas para estar en el club”, manifestó.

Además, el ecuatoriano indicó que tiene bastante experiencia jugando en la altura. “ La mayor parte siempre jugué en altura porque jugué en LDU de Quito y en Independiente del Valle. Va a ser importante la altura para Cienciano y vamos a tratar de aprovecharlo para sacar ventaja”.

“Fui campeón del fútbol ecuatoriano por primera vez con Independiente del Valle, es un club que está haciendo historia porque también ganó la Copa Sudamericana”, agregó el norteño.

PUEDES VER: Patrick Zubczuk buscará tener continuidad en Cienciano

Finalmente, describió su estilo de juego y sus principales características. “ Yo soy un extremo izquierdo pero puedo jugar por derecha, también como doble ‘5′, como interior en un sistema 4-3-3. Esta temporada jugué como carrilero izquierdo en línea de tres, no tengo ningún inconveniente”.

¿Quién es Fernando Guerrero?

Fernando Guerrero es un futbolista ecuatoriano que se desempeña como extremo. En el 2021, el atacante defendió la camiseta del Independiente del Valle de su país, club con el que se consagró campeón.

Esta temporada, el norteño disputó 26 partidos entre la Serie A, la Supercopa de Ecuador, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Además, anotó un gol y realizó dos asistencias.