Chelsea vs. Everton EN VIVO: ¿a qué hora juegan HOY por la Premier League?

Chelsea vs. Everton EN VIVO se miden por la jornada 17 de la Premier League 2021-22. El encuentro se disputará en el estadio Stamford Bridge desde las 2.45 p. m. (hora de Perú) y será televisado por la señal de ESPN 2. Si no quieres perderte este y otros partidos de hoy, con la cobertura ONLINE minuto a minuto, alineaciones confirmadas y videos de los goles, ingresa a la web de La República Deportes.

Chelsea vs. Everton: ficha del partido

Partido Chelsea vs. Everton ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 16 de diciembre ¿A qué hora? 2.45 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Stamford Bridge ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Everton?

Desde Perú, el juego del Chelsea vs. Everton se podrá seguir a partir de las 2.45 p. m. Consulta la guía de horarios para los demás países de la región.

México: 1.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Perú: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Por la inauguración de la decimoséptima fecha del fútbol inglés, Chelsea, tercero en la tabla de posiciones con 36 puntos, buscará una nueva victoria en el torneo cuando reciba al Everton, equipo ubicado en el puesto 14 con 18 unidades.

Los blues llegan a este choque luego de un reñido triunfo por 3-2 ante Leeds en la jornada previa. Mason Mount y Jorginho, con un doblete de penal, le permitieron a la escuadra de Thomas Tuchel remontar para mantenerse cerca de los primeros lugares.

Los toffees, por su parte, volvieron a dar muestra de su irregularidad al perder contra Crystal Palace en su visita por 3-1. Salomón Rondón fue el autor del descuento con su primer tanto para el conjunto de Liverpool.

Chelsea y Everton se vuelven a enfrentar más de nueve meses después de su último cruce. Aquella vez, los londinenses se impusieron 2-0 y redujeron la ventaja en el historial reciente, donde Everton lleva tres de cinco duelos ganados desde el 2019.

¿Dónde ver Chelsea vs. Everton?

En los países de Sudamérica, el encuentro Chelsea vs. Everton se podrá ver a través de las pantallas de ESPN 2 vía televisión por cable y/o satélite.

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: Star Plus

Chile: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: nbcsports.com, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App, NBCSN

España: DAZN.

¿Cómo seguir Chelsea vs. Everton ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Chelsea vs. Everton por internet, puedes sintonizar las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que cuentan en su programación con los cotejos televisados por la cadena ESPN. Si no cuentas con acceso a ninguno de ellos, también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Posibles alineaciones de Chelsea vs. Everton

Chelsea: Édouard Mendy; Andreas Christensen, Thiago Silva, Antonio Rüdiger; Reece James, Ruben Loftus-Cheek, Jorginho, Callum Hudson-Odoi; Hakim Ziyech, Christian Pulisic y Romelu Lukaku.

Everton: Jordan Pickford; Jonjoe Kenny, Mason Holgate, Michael Keane, Ben Godfrey; Abdoulaye Doucouré, Fabian Delph, André Gomes; Anthony Gordon, Salomón Rondón y Demarai Gray.

Historial reciente de Chelsea vs. Everton

Chelsea 2-0 Everton | 08.03.21

Everton 1-0 Chelsea | 12.12.20

Chelsea 4-0 Everton | 08.03.20

Everton 3-1 Chelsea | 07.12.19

Everton 2-0 Chelsea | 17.03.19.

¿Dónde juegan Chelsea vs. Everton?

El escenario que albergará el cruce Chelsea vs. Everton será el estadio Stamford Bridge, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Londres, propiedad del Chelsea Football Club.