¡Infancia dura! Alexander Callens reveló que sus amigos le hacían bullying de pequeño

En la actualidad, Alexander Callens es uno de los defensores peruanos que más sobresale a nivel internacional. Recientemente, salió campeón de la MLS con el New York City, al anotar el penal decisivo ante el Portland Timbers. Sin embargo, su infancia no fue tan alegre como lo es en el presente, ya que el zaguero nacional reveló que sus amigos del barrio del Callao se burlaban de él cuando era niño.

Durante una entrevista a Movistar Deportes, el seleccionado nacional recordó esta anécdota que vivió cuando salía a jugar al fútbol al parque. Según contó Callens, sus vecinos se reían porque su papá lo acompañaba.

“Mi papá no podía ir a verme jugar, pero cuando llegaba de trabajar me sacaba al parque a entrenar, siempre me iba con él, a parar la bola, cómo dar un pase largo, corríamos por el parque. Algunos de mis amigos se reían como diciendo: ‘él juega con su papá ja ja ja’”, contó el futbolista de 29 años.

Alexander Callens ganó su primer título como futbolista profesional. Foto: Callens/Twitter

Pese a las burlas de sus amigos, Alexander Callens manifestó que no le tomaba importancia y que continuaba yendo con su padre a jugar, ya que su objetivo era convertirse en un futbolista profesional.

“Me acuerdo perfectamente que los chicos se reían, porque salía con mi pelota por el pasaje, y lo hacía con mi papá. Ellos eran más grandes y por eso me molestaban, pero no me afectó. Siempre seguí entrenando, siempre seguía haciendo lo que más me gustaba”, afirmó.

Recordemos que el defensor peruano debutó profesionalmente con la camiseta de Sport Boys en el 2010. Luego de dos temporada, en el 2012, fichó por el Real Sociedad B y en el 2014 ascendió al primer equipo. Un año después se fue al Numancia y, tras dos años, terminó mudándose al New York City (2017), donde salió campeón de la MLS.