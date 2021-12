EN VIVO Pereira vs. Deportivo Cali ONLINE por la Liga BetPlay 2021 vía Win Sports+

Pereira vs. Deportivo Cali EN VIVO se miden este miércoles 15 de diciembre en el Estadio Hernán Ramírez Villegas por la sexta fecha del Grupo A de la Liga BetPlay 2021. La transmisión de este cotejo estará a cargo de Win Sports+ y lo podrás ver desde las 8.05 p. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

Pereira vs. Deportivo Cali: ficha del partido

Liga BetPlay - Grupo A - Fecha 6 Pereira vs. Deportivo Cali ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 15 de diciembre ¿A qué hora? 8.05 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Hernán Ramírez Villegas ¿Qué canal lo transmite? Win Sports+

¿A qué hora se juega Pereira vs. Deportivo Cali EN VIVO?

Perú: 8.05 p. m.

México: 8.05 p. m.

Ecuador: 8.05 p. m.

Colombia: 8.05 p. m.

Bolivia: 9.05 p. m.

Venezuela: 9.05 p. m.

Paraguay: 9.05 p. m.

Argentina: 10.05 p. m.

Uruguay: 10.05 p. m.

Brasil: 10.05 p. m.

Chile: 10.05 p. m.

¿En qué canales ver Santa Fe vs. América de Cali EN VIVO?

Los canales encargados de TRANSMITIR EN DIRECTO el Santa Fe vs. América de Cali serán Win Sports+ y RCN Nuestra Tele.

¿Dónde ver Pereira vs. Deportivo Cali?

En territorio colombiano, el encuentro Pereira vs. Deportivo Cali será televisado por la señal de Win Sports+, canal que cuenta con los derechos de transmisión de la Liga BetPlay para esta temporada.

¿Cómo ver en vivo Pereira vs. Deportivo Cali vía Win Sports+ en Colombia?

Satélite

DirecTV: canal 634 (SD) - canal 1634 (HD)

Movistar: canal 497 (SD) - canal 896 (HD)

Claro TV: canal 523 (HD).

Cable

Claro TV: canal 522 (SD) - canal 1522 (HD)

Tigo: canal 139 (SD) - canal 239 (HD).

IPTV

Movistar: canal 210 (HD)

EMCALI: canal 205 (HD)

ETB: canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

Claro TV: canal 1522 (HD).

¿Cómo seguir Pereira vs. Deportivo Cali ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Pereira vs. Deportivo Cali por internet, sintoniza la señal de Win Sports ONLINE, servicio de streaming de la cadena Win Sports. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura GRATIS de La República Deportes vía página web.

¿Dónde juegan Pereira vs. Deportivo Cali?

Pereira vs. Deportivo Cali se disputará en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. Este escenario deportivo tiene capacidad para albergar a 30.297 espectadores y fue inaugurado el 1 de mayo de 1971.