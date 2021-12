Junior vs. Atlético Nacional EN VIVO: ¿a qué hora ver la última fecha de la Liga BetPlay?

Junior vs. Atlético Nacional EN VIVO se enfrentan en la última jornada del cuadrangular A por la Liga BetPlay 2021. El encuentro se disputará a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana y colombiana), con transmisión por TV a cargo de Win Sports+. Puedes seguir este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas de ambos equipos, el marcador actualizado y el resumen con el resultado final al término de los 90 minutos vía La República Deportes.

Junior vs. Atlético Nacional: ficha del partido

Partido Junior vs. Atlético Nacional ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 15 de diciembre ¿A qué hora? 6.00 p. m. (Perú y Colombia) ¿Dónde? Estadio Metropolitano Roberto Meléndez ¿En qué canal? Win Sports +

¿A qué hora juegan Junior vs. Atlético Nacional?

En Colombia y Perú, el juego Junior vs. Atlético Nacional arrancará a las 6.00 p. m. Consulta la guía de horarios para el resto de países de la región.

Colombia: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (jueves 16).

Eliminados ya de los cuadrangulares finales en la Liga BetPlay 2021, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional saldrán a cerrar el año de la forma más decorosa posible en esta última jornada del torneo. Los dos clubes irán por su segunda victoria en el Grupo A del torneo.

El Tiburón se quedó sin chances de pelear por el primer lugar luego de perder en la fecha pasada ante Deportivo Cali por 2-0. Con dicho resultado, los azucareros se dispararon en la punta al sumar 13 unidades e hicieron insalvable la distancia respecto de su escolta, que solo tiene seis puntos.

Atlético Nacional no ha perdido este año contra Junior. Foto: EFE

El Verdolaga, por su parte, ya se había resignado y el triunfo por goleada 5-1 sobre Pereira solo sirvió para maquillar su mal desempeño en esta instancia. Yeison Guzmán, con un triplete, fue la figura de dicho partido.

Junior y Atlético Nacional ya se enfrentaron tres veces este año, con balance positivo para los de Medellín con dos duelos ganados y el tercer empatado.

¿Dónde ver Junior vs. Atlético Nacional?

En territorio colombiano, el encuentro Junior vs. Atlético Nacional será televisado por la señal de Win Sports+, canal que cuenta con los derechos de transmisión de la Liga BetPlay para esta temporada.

¿Cómo seguir Junior vs. Atlético Nacional ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Junior vs. Atlético Nacional por internet, sintoniza la señal de Win Sports ONLINE, servicio de streaming de la cadena Win Sports. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura GRATIS de La República Deportes vía página web.

¿Dónde juegan Junior vs. Atlético Nacional?

El escenario que acogerá el choque Junior vs. Atlético Nacional será el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Barranquilla.

Historial reciente de Junior vs. Atlético Nacional

Atlético Nacional 1-1 Junior | 27.11.21

Junior 1-3 Atlético Nacional | 18.09.21

Atlético Nacional 1-0 Junior | 14.03.21

Atlético Nacional 2-2 Junior | 10.10.20

Junior 2-0 Atlético Nacional | 20.11.19.

Alineaciones probables de Junior vs. Atlético Nacional

Junior: Sebastián Viera, Marlon Piedrahita, Germán Mera, Daniel Rosero, Walmer Pacheco, Didier Moreno, Rubén Manjarres, Fredy Hinestroza, Fabián Sambueza, Edwuin Cetré , Cristian Martínez Borja.

Atlético Nacional: Aldair Quintana; Jonathan Marulanda, Emmanuel Olivera, Juan David Cabal, Danovis Banguero; Bryan Rovira, Nelson Palacio (Sebastián Gómez), Jarlan Barrera, Yeison Guzmán, Andrés Andrade; Ruyery Blanco.