¡Por la 27! Álex Valera la tiene clara con Universitario: “Nuestra meta es campeonar este año”

El atacante de Universitario de Deportes, Álex Valera, continuará en el equipo crema para la próxima temporada y espera llevarse el título de la Liga 1 Betsson 2022. El crema convirtió un total de 13 goles en toda la temporada (11 en la liga peruana y dos en Copa Libertadores) y fue uno de los responsables de que los merengues alcancen la tercera posición de la tabla acumulada.

El delantero habló sobre lo que le faltó a la ‘U’ en la última temporada: “Creo que simplemente llegar a la final. Jugarla era nuestra meta al igual que campeonar en este 2021, pero no se pudo y sacamos el tercer lugar. No era lo que esperaba, pero vamos a pelear una pre Libertadores y eso también es importante ”, manifestó en conversación con Diario As.

Además, el futbolista sueña en grande y quiere quedarse con el campeonato local: “ Nuestra meta es campeonar este año. Yo quiero campeonar con la ‘U’ . Vamos a hacer todo lo posible. Estamos entrenando bien y realizando una buena pretemporada. Todo dependerá de nosotros”, dijo. Asimismo, agregó que el equipo “viene con toda la confianza y viene con una buena racha porque acabamos bien la temporada. Todo eso será una gran ayuda para empezar el 2022″.

Valera hizo un balance de su paso por la Blanquirroja: “Cuando llegas a la selección peruana es un nivel muy diferente al de tu club. Hay jugadores de jerarquía y con otro nivel futbolístico. Tienes que adaptarte. Los trabajos son muy intensos al igual que los partidos. Creo que es una experiencia para seguir mejorando en lo deportivo. Si salgo convocado este año, me va a tocar un poco más maduro, porque he aprendido muchas cosas en la ‘U’”, explicó.

El jugador también habló sobre el ‘Bambino’ Gianluca Lapadula: “Es una persona muy humilde y que trabaja mucho para el equipo y para él mismo. Siempre deja todo en los entrenamientos”.