Tuchel sobre la lucha por el título de la Premier League: “No podemos rendirnos ahora”

Luego de un gran inicio de temporada del Chelsea y estar por varias fechas en la cima de la Premier League, el cuadro Blue en la actualidad ha tenido varias caídas y fue sobrepasado por el Manchester City y Liverpool. Thomas Tuchel analizó el accionar de sus jugadores en la previa del encuentro ante Everton.

El técnico Blue declaró en conferencia de prensa que tienen que reaccionar para recuperar el primer lugar de la liga inglesa. “No es el momento de darnos por vencido. No hace mucho era todo completamente al revés y el City cambió las cosas. Por el momento, tienen buena forma y lo demuestran en cada partido. Demuestran su calidad. Nunca hubo duda de que tienen la calidad porque durante años han mostrado esta consistencia junto con Liverpool”.

“Sabíamos antes que si queríamos competir con el City y Liverpool por el título, enfrentaríamos la adversidad y los momentos difíciles. Así que no podemos sorprendernos ahora y no podemos rendirnos. Disfrutamos de los momentos difíciles. Tuvimos suerte el fin de semana, pero no nos sentimos bendecidos por la suerte contra West Ham. No tuvimos suerte contra Burnley, así que no deberíamos empezar a pedir perdón porque la victoria no llega” , agregó.

Chelsea vs. Everton

El cuadro dirigido por Thomas Tuchel se encuentra en la tercera posición con 36 puntos. Chelsea se enfrenta al Everton en Standford Bridge este jueves 16 de diciembre. El encuentro es válido por la fecha 17 y será transmitido por la cadena ESPN a las 2.45 p. m. (hora peruana).