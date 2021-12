Las sentidas palabras de Laporta al ‘Kun’ Agüero: “Nos hemos quedado con más ganas de verte”

El prematuro retiro del ‘Kun’ Agüero fue una de las noticias más tristes para el deporte. Con solo 33 años, el futbolista argentino anunció que no podrá seguir jugando debido a los problemas cardíacos que presenta. En la conferencia de prensa estuvo acompañado de amigos, compañeros y el presidente del Barcelona. Este último aprovechó la ocasión para dedicarle una palabras.

“Estoy yo a tu lado, pero ya sabes que es como si estuvieran también los representantes de Independiente, del City, del Atlético de Madrid. Gracias a los que vinieron en representación de estos clubes y también al cónsul de Argentina en España”, fueron las primeras frases de Joan Laporta.

Así se despidió el ‘Kun’ Agüero del fútbol

Recordemos que el goleador llegó al club después de su exitoso paso por el Manchester City. Si bien solo disputó unos cuantos partidos, pudo anotarle un gol al Real Madrid por LaLiga Santander.

“Bien, Sergio, yo creo, ya lo dice todo el video que hemos visto. Nos hemos quedado con más ganas de verte en el Barça, pero has tomado la decisión correcta . Y tiene todo nuestro apoyo en esta cuestión. Has sido un jugador de reconocimiento mundial y creo que has sembrado mucho, y no solo en el fútbol, también por tu forma de ser... lo vimos desde el primer día”, añadió de manera muy sentida.

A su vez, el mandamás destacó el paso del delantero por el Atlético de Madrid. “Nos hubiera gustado que hubieras llegado antes al Barça. Eras la envidia de los culés cuando estabas en el Atlético. Seguro que ahora empiezas otra etapa muy exitosa”, finalizó.