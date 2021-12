Mbappé acerca de la posibilidad de llegar al Real Madrid: “Pueden ocurrir cosas que cambien tus planes”

Hace un par de meses, su nombre fue voceado como un posible fichaje del Real Madrid; sin embargo, todo quedó estancado. Ahora, los rumores vuelven tras sus recientes declaraciones. Kylian Mbappé puso en suspenso su futuro futbolístico, ya que durante una entrevista a París Match dejó abierta la posibilidad de ir al conjunto merengue.

“Ahora que hablamos de carrera, puede haber espacio para lo imprevisto. Darse gusto, crear la sorpresa, forma parte de la belleza del deporte. Pueden ocurrir cosas que cambian tus planes. Es imposible predecir qué haré en los 20 próximos años”, comentó el futbolista francés.

En esta misma línea, el atacante de 22 años aseguró que, pese a que sus padres pueden desear otra cosa en su carrera futbolística, él es quien tiene la última palabra.

“Nunca se oponen a mis decisiones y no me han impuesto nunca nada, ni siquiera cuando era menor. Siempre me han explicado que era mejor así, porque en caso de error o de mala decisión, no se lo reprocharía”, manifestó.

Mbappé tiene contrato con el PSG hasta el 2022. Foto: composición/ difusión

Por otra parte, Mbappé se refirió sobre la actualidad del Paris Saint-Germain y las posibilidades que tiene de ganar la Champions League.

“Ha hecho esfuerzos considerables para tratar de mejorar el equipo a lo largo de los años (...) Deben solucionar algunos detalles y tratar de ganar. En el fútbol hay una buena parte de suerte, pero hay que provocarla y tal vez no lo hemos hecho lo suficiente”, concluyó.

Champions League: ¿cuándo juegan Real Madrid vs. PSG?

El partido de ida entre Real Madrid y PSG se llevaría a cabo el próximo 15 de febrero del 2022 en el Parque de los Príncipes. En tanto, la vuelta se desarrollaría el 8 de marzo del mismo año.