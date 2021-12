Courtois recuerda gol de Agüero y se despide: “Nos vemos en el Among Us”

Sergio Agüero se retiró del fútbol para cuidar su salud. El ahora exfutbolista anunció el fin de su carrera y varios compañeros suyos le dedicaron mensajes de despedida. Lionel Messi, Javier Mascherano, Xavi Hernández y otros más dieron palabras de apoyo; sin embargo, Thibaut Courtois, a quien el ‘Kun’ le metió su último gol, también le escribió algo, pero a su manera.

El portero blanco tuvo la ‘suerte’ de recibir el último tanto de Agüero, la anotación fue en el derbi español Barcelona vs. Real Madrid. El argentino puso el descuento en el minuto 90+7 del duelo, que terminó con victoria merengue por 2-1. En aquel choque, el ‘Kun’ ingresó a los 74′ en reemplazo de Ansu Fati.

Además, Courtois, quien suele compartir con streamers como Ibai y el mismo Agüero, tuiteó un mensaje sobre el retiro prematuro del culé: “Querido Sergio Agüero, ha sido un placer tenerte como rival. Te deseo lo mejor, te mando mucho ánimo y me guardo esto para siempre, tu último gol . Un abrazo amigo, ¡nos vemos en el Among Us! ”, escribió el guardameta belga en su cuenta de Twitter.

Foto: captura Twitter

Despedida del ‘Kun’

Además de sus amigos y compañeros, los clubes en los que jugó el argentino también se manifestaron acerca del fin de su carrera. Manchester City, equipo en el que militó durante 10 temporadas, le dedicó un video en el que recordaban aquel agónico gol a los 90+4 que les dio el título de la Premier League en el 2012. Por otro lado, el Barza puso “Culé una vez, culé para siempre”, mientras que la selección argentina le agradeció por todo lo entregado al campeón de la Copa América 2021.