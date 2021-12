Juan Aurich rindió homenaje a los campeones nacionales del 2011

Fútbol peruano. Juan Aurich rindió homenaje a todos los jugadores que formaron parte del equipo en 2011, año en el que el club logró el título nacional. La ceremonia se realizó en la Videnita de Chiclayo y contó con la presencia de Luis ‘Cuto’ Guadalupe, capitán del aquel plantel, así como otros exfutbolistas del Ciclón del Norte.

“Este es el año más feliz de mi vida, porque los homenajes se tienen que dar así, en vida”, fue la frase que lanzó el popular ‘Cuto’ tras recibir la distinción de parte de la directiva de Juan Aurich como campeón nacional.

Empero, la emoción de Guadalupe no solo fue por el título del 2011, sino también tenía que ver con el justo reconocimiento que se hizo a Carlos Perleche Espinoza, ex jefe de equipo del cuadro chiclayano y quien ha dedicado su vida al Ciclón, así como a jugadores de todos los tiempos del cuadro norteño, tales como Ever Negrete, Rafael ‘Firpo’ Monsalve, César Sánchez, José Luis Guevara, Daniel Valderrama, entre otros.

“Así debe ser. Hay que reconocer el esfuerzo en conjunto de todos y en vida”, agregó Guadalupe, quien hizo un agradecimiento especial al expresidente del Ciclón, Edwin Oviedo, por ser quien le permitió llegar a la institución para alcanzar la gloria nacional.

Asistieron a la ceremonia el expreparador físico del Juan Aurich durante el 2011, Ramón Vásquez, y el también campeón con aquel equipo Jorge ‘Koky’ Molina.

Por su parte, el presidente del club, José Carlos Isla, pidió el esfuerzo conjunto de todos los chiclayanos para que Juan Aurich vuelva a la máxima división del fútbol peruano en el 2022, año de su centenario.

El evento contó con la participación de autoridades locales y del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano Saavedra, quien también fue distinguido por ser parte de la directiva.