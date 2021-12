Joao Villamarín sobre su posición en el campo de juego: “Por la banda pierdo espacio”

Luego de remontar una temporada que empezó mal, Universitario de Deportes se quedó con el tercer lugar del Acumulado y clasificó a la Copa Libertadores 2022. La mano de Gregorio Pérez se vio desde un inicio y el DT cumplió con el objetivo que se propuso al llegar al cuadro crema.

Para la próxima temporada, la directiva merengue, en conjunto con el estratega uruguayo, decidió fichar al volante ofensivo Joao Villamarín para reforzar el ataque. El futbolista, que vistió los colores de la Misilera en el 2021, disputó 22 partidos y marcó 11 goles.

PUEDES VER: Carlos Bustos y su emotivo mensaje tras ser elegido el Mejor DT de la Liga 1 Betsson

Villamarín señaló, en DirecTV Sports, respecto a su juego y la posición en la que desea jugar, que lo más importante es que él se divierta en el gramado. “No hemos hablado de la posición en la que me va a utilizar, pero por la banda pierdo espacio. Me gusta participar en el juego. Una de las virtudes que tengo es aprovechar los espacios que deja el rival”.

“A partir de disfrutar y sentirme relajado, jugar sin preocupaciones es lo mejor que hay, te ayuda a sacar tu mejor versión. Si no me divierto, no puedo sacar la mejor versión de mí, con la responsabilidad de sacar un buen resultado”, agregó.

Universitario empezó sus trabajos de pretemporada el pasado martes 7 de diciembre. Los integrantes del primer equipo pasaron por pruebas de descarte de COVID-19. El conjunto de Ate se prepara para afrontar el torneo local y la Fase 2 de la Copa Libertadores.