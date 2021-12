Futbolista denuncia presunta discriminación en campeonato femenino de Lambayeque

Kathia Barturén, futbolista del club Doradas F.C de Chiclayo, denunció sentirse discriminada en el campeonato excepcional que organiza la Comisión de Fútbol Femenino de la Liga Departamental de Fútbol de Lambayeque (Lideful), debido a que su ciudad de origen es la provincia cajamarquina de Santa Cruz.

Esta situación se suscita tras un reclamo presentado por el club Quimeras en contra de Doradas, en el que señalaban que Barturén no debe participar, ya que no nació en Lambayeque.

PUEDES VER: Atlético Grau comenzó pretemporada con exámenes médicos

“Hay más chicas que no son de Lambayeque y les permiten jugar. Dicen que porque ya las conocen y como yo no soy conocida, no debo jugar. Siento que me discriminan”, señaló a Líbero la deportista, quien radica en Chiclayo.

En respuesta a ello, el presidente de la Lideful, Carlos Lora, descartó cualquier posibilidad de discriminación. Señaló que existe un acuerdo de delegados para que solo participen deportistas de Lambayeque. Asimismo, dijo que el caso está en la Comisión de Justicia.

“Se trata de un campeonato experimental, es decir, no oficial. Y lo organiza la comisión de fútbol femenino para darle movimiento en la región. Los clubes han presentado una lista de buena fe y sabían de esta situación, que solo pueden participar jugadoras nacidas en Lambayeque. Aquí no se discrimina a nadie”, indicó Lora.

De otro lado, el presidente del club Doradas, Yván Baca, señaló que Quimeras reclamó también por la jugadora Birna Silva (también oriunda de Cajamarca), aduciendo que jugó la Liga Femenina, cuando no fue así.

Birna Silva también se encuentra en el ojo de la tormenta. Foto: Doradas F.C.

Baca precisó que Silva jugó la Copa Perú del 2019 por Cajamarca, pero “tampoco fue necesario realizar una transferencia, ya que este campeonato no es oficial. Por sentido común, no era obligación por parte de nuestro club realizar este trámite”, se lee en su descargo presentado a la Lideful.

El caso será analizado por la Comisión de Justicia.

En la parte deportiva, Doradas F.C venció 2-0 a Quimeras el último fin de semana, en el marco de la primera fecha del campeonato excepcional de fútbol femenino, que se organiza en la región Lambayeque.