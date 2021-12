Comesaña criticó a la AUF por cesar al ‘Maestro’ Tabárez: ”Me pareció una decisión descerebrada”

El ‘Maestro’ Óscar Washington Tabárez dejó el banquillo de la selección uruguaya el último viernes 19 de noviembre tras los malos resultados en las Eliminatorias Qatar 2022. Ante esta noticia, muchos personajes del fútbol criticaron el accionar de la AUF. Este martes 14 de diciembre se confirmó la llegada de Diego Alonso como nuevo estratega de Uruguay.

Julio Comesaña, técnico de Independiente de Medellín, manifestó en Planeta Fútbol de Antena 2 que no compartió la decisión de cesar al ‘Maestro’. “Me pareció una decisión descerebrada, no la entendí”, inició.

Respecto a la contratación de Diego Alonso, Comesaña cuestionó que el entrenador haya aceptado la propuesta a falta de cuatro partidos para finalizar las Eliminatorias Qatar 2022. “No creo que un entrenador con antecedentes y con principios básicos de su trabajo acepte agarrar una selección solo por cuatro partidos”, agregó.

“No veo claras las cosas, es una decisión que pone en riesgo la clasificación y no da garantías. No quiero pasar por el dueño de la verdad, pero no entiendo nada” , concluyó.

Logros de Tabárez con la selección uruguaya

La Copa América 2011 fue el logro más importante, ya que cortó una sequía de 16 años sin que la Celeste pueda coronarse en el torneo de selecciones más antiguo del mundo. En el Mundial Sudáfrica 2010 quedaron en el cuarto lugar, donde Diego Forlán fue escogido como el mejor del certamen mundial. En su estancia desde el 2006, el ‘Maestro’ sacó a figuras como Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín, Diego Forlán, José María Giménez, Lucas Torreira, entre otros.