¡Encuentro de dos grandes! Papa Francisco recibe a Zlatan Ibrahimovic en el Vaticano

Estamos cerca de las fiestas de fin de año y la mayoría de personas tienden a regalar algunos obsequios por la Navidad. Esta situación no escapa a Zlatan Ibrahimovic, quien no tuvo mejor idea que darle un presente al mismísimo papa Francisco. Hace unas horas, el futbolista del AC Milan de Italia acudió al Vaticano, donde fue recibido por el sumo pontífice.

El encuentro entre el delantero sueco y la máxima autoridad de la Iglesia fue tan emotivo que el crack del fútbol no dudó en compartir este momento a través de sus redes sociales. Según indicó el diario AS de España, Zlatan y el papa no solo conversaron, también se entregaron algunos presentes.

“Paz y amor”, se lee en la publicación del experimentado jugador de 40 años, en la que también se observa una foto de ambos personajes sonriendo.

Foto: Ibrahimovic/Instagram

Según indicó el medio español, el exfutbolista del FC Barcelona le entregó al sumo pontífice su nuevo libro Adrenalina, en el que cuenta algunos detalles acerca de su camino como futbolista profesional. Además, le entregó una camiseta del AC Milan con el número 11, dorsal que le corresponde al atacante.