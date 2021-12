Ramos sobre el futuro de Mbappé: Es uno de los mejores y ojalá esté unos años con nosotros

Sergio Ramos atendió a los medios de comunicación en la presentación de su nuevo gimnasio: Sergio Ramos by John Reed, ubicado en Madrid. El actual defensor del Paris Saint-Germain fue consultado por el futuro de su compañero Kylian Mbappé y no dudó en destacar su rendimiento.

“Como he dicho en anteriores ocasiones, me gusta estar rodeado de los mejores jugadores y Kylian es una pieza clave en el PSG actual y en el PSG de futuro. No se sabe lo que pueda pasar. Yo quiero a Kylian en mi equipo”, dijo Ramos.

Además, le preguntaron si la estrella francesa podría jugar junto con Vinícius en el mismo equipo. El exdefensor del Real Madrid respondió: “No lo sé, son cosas que no dependen ni de mí ni de vosotros. Son cosas que pueden pasar, pueden surgir o tal vez no”.

“A mi gusta tener a los mejores en mi equipo y Kylian es uno de los mejores y quizás de los que más llamen la atención en el mundo del fútbol, sobre todo, por su situación, pero ojalá esté con nosotros unos años y que rinda al máximo nivel”, agregó Sergio.

PSG vs. Real Madrid en Champions League

Asimismo, ayer, el zaguero internacional con la selección española habló sobre el duelo ante los merengues por los octavos de final de la Liga de Campeones. “Me hubiese gustado no tener ese enfrentamiento, pero volver al Bernabéu es motivo de alegría. No pude tener una despedida por culpa de la COVID” , precisó Ramos.

Las palabras de Sergio Ramos