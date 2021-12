Reimond Manco habló sobre su secuestro en México: ”Me pusieron una pistola en la cabeza”

En el año 2011, Reimond Manco trasladó su fútbol al Atlante de México, donde pasó el peor episodio de su vida. El hábil jugador mencionó que lo secuestraron y estuvo apunto de morir; desmintiendo la versión de la prensa mexicana que dijo que llegó al club en estado de ebriedad.

El futbolista le contó a Jesús Alzamora en el programa La Lengua que tuvo que ‘maquillar’ la historia, ya que tenía miedo de que le pasara algo. “Esto nunca lo he contado, todo surgió por una chica. Yo no sabía quién era, me dio un nombre falso y empezamos a salir. Obvio yo me enteré después que el nombre era falso. No sabía que era la pareja de un ‘bravo’ de la mafia, por eso me agarraron, casi me matan y encima me rompieron el tabique.

“Yo salí a decir el tema del secuestro porque si no nadie me iba a creer la historia. Yo te hago una pregunta, porque el entrenador dijo que había llegado en estado de ebriedad, que puede ser, pero.. ¿yo mismo me rompí el tabique para que me crean? No tiene sentido. Por eso dije lo del secuestro, ¿ahora entiendes?”, agregó.

Este episodio hizo que Manco regrese rápidamente a suelo peruano. “Por eso no dije nada. Tenía mucho miedo. Pasó eso y al día siguiente me vine en el primer vuelo a Lima. Lo mío pasó luego de lo sucedido con Salvador Cabañas. Yo la saqué barata, me pusieron una pistola en la cabeza. Vi a Judas ese día. Fue afuera de una discoteca” , detalló.

Asimismo, el ex jugador íntimo mencionó que cuando lo capturaron le empezaron a preguntar por un nombre, el cual era la identidad verdadera de la chica, pero él no sabía de quién se trataba. Apenas llegó a Lima, se dio cuenta que le había enviado un mensaje, Reimond ni siquiera lo abrió y procedió a eliminarla de todos sus contactos.