Manchester City vs. Leeds EN VIVO: ver vía ESPN y Star Plus el partido de la Premier League

Manchester City vs. Leeds EN VIVO se enfrentan HOY martes 14 de diciembre desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Etihad Stadium por jornada 17 de la Premier League. El choque entre el conjunto de ‘Pep’ Guardiola y de Marcelo Bielsa será televisado por ESPN (Argentina) y el servicio streaming de Star Plus (Sudamérica) .

Para que no te pierdas ningún detalle de este cotejo, puedes ver la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS a través de la cobertura especial de La República Deportes.

Manchester City vs. Leeds: ficha del partido

Premier League Manchester City vs. Leeds ¿Cuándo juegan? HOY martes 14 de diciembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Etihad Stadium ¿En qué canal? ESPN y Star Plus.

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Leeds?

El duelo entre Manchester City vs. Leeds se jugará HOY martes 14 de diciembre a partir de las 3.00 p. m. en el territorio peruano. Revisa la hora de inicio del encuentro de la Premier League, según tu ubicación geográfica:

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

¿Qué canales transmiten el Manchester City vs. Leeds por Premier League?

Perú: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Chile: Star Plus, ESPN2 Chile

Paraguay: Star Plus

Venezuela: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Argentina: ESPN Argentina, Star Plus

Uruguay: Star Plus

Brasil: Star Plus.

¿Cómo ver Manchester City vs. Leeds ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester City vs. Leeds por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Manchester City vs. Leeds?