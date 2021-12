Luis Suárez sobre duelo de Champions contra el United: “Está ahí por ser uno de los mejores”

Luis Suárez, delantero uruguayo del Atlético de Madrid, habló del cruce de octavos de final de la Champions League contra el Manchester United, emparejamiento que llegó después de que se tuviera que repetir un sorteo que en primera instancia les emparejó con el Bayern Múnich. El uruguayo señaló que el equipo inglés “está ahí por ser uno de los mejores de Europa”.

“Para ganar la Champions te tienes que enfrentar a los mejores y por eso el United está ahí, por ser uno de los mejores de Europa. Hay que ganarle a todos. Tocó el United, hay que ganarle al United”, advirtió.

“Lo que sucedió con el sorteo son fallos que no están al alcance nuestro, no podemos tomar ninguna decisión. Son ellos los que deciden”, manifestó durante la gala de los Premios AS del Deporte 2021.

Manchester United viene de derrotar 1-0 a Norwich por la Premier League. Foto: EFE

De esta manera tendrán enfrente a un futbolista importante como Cristiano Ronaldo: “Sigue demostrando la clase de jugador que es. En el United es una pieza más que importante y siempre hay que tener cuidado con esa clase de jugadores”.

Sobre la derrota en el derbi contra el Real Madrid, apuntó: “Duele, como todos los partidos. Obviamente, tiene un plus por la rivalidad del Real Madrid con el Atlético y más porque en estos partidos se ve para qué están los equipos”.

Con información de EFE.