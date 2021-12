Johnny Vegas: “Necesitamos que jóvenes arqueros vayan entrando en la selección”

La carrera y la preparación técnica de Johnny Vegas en el fútbol peruano lo han convertido en una voz autorizada al momento de analizar el momento de los arqueros nacionales. Es por ello que, como entrenador de porteros e hincha de la selección, el exarquero del Pacifico aconsejó a Pedro Gallese que se consolide en la MLS, aunque una mejor opción no debería ser descartada.

“Mientras Pedro Gallese juegue en otras ligas que no sea en el Perú, va a seguir tapando igual. Si se está consolidando en el equipo americano, debe quedarse ahí. Ahora, si llega una oferta de Boca, el nivel del fútbol argentino es fundamental , lo ayudará a crecer. Gallese pasa por un excelente momento, está maduro y sólido. Nos da mucha garantía en el arco”, aseguró Vegas en Radio Ovación.

Asimismo, el recordado guardameta goleador considera que si bien Gallese es el portero principal de la Bicolor, se debería ya trabajar con prospecto a futuro. “A mí me gusta Solís o Zamudio. Siento que no se debe esperar que Gallese no esté para que lo vayamos metiendo arqueros de a pocos. Necesitamos que jóvenes vayan entrando en la selección, en la Copa América o amistosos”, argumentó.

Pedro Gallese lleva dos temporadas en el Orlando City. Foto: FPF.

Finalmente, Vegas brindó un análisis de las deficiencias que el considera preponderantes en los arqueros hoy en día; sostuvo que además de atajar, se debe considerar a los porteros como un jugador de campo más.