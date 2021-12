Franco Navarro sobre el posible fichaje de Jean Deza: “Yo no he hablado con él”

UTC finalizó la Liga 1 en el décimo lugar del acumulado y no pudo clasificar a ningún torneo internacional. Por ello, la directiva cajamarquina hizo esfuerzos y sumó a un nuevo técnico y una gran cantidad de contrataciones. Franco Navarro será el encargado de comandar a ‘El Gavilán’ en la temporada 2022.

Franco Navarro declaró en Palco VIP que se encuentra muy feliz de regresar a tierras cajamarquinas. “Cajamarca es un lugar especial en mi vida, en mi profesión y el Señor sabe lo que hace y estamos de vuelta. Ilusionado, feliz, contento y esperemos formar un buen grupo humano que nos permita conseguir todas las metas que nos hemos trazado como equipo, como club y con la ilusión del pueblo de Cajamarca”.

El cuadro de UTC ha fichado a Santiago Pallare, Leonardo Mifflin, Luis García, Werner Schuler, Diego Carabaño, Pedro Ynamine, Hideyoshi Arakaki, José Soto, Franchesco Flores, Jhon Marchán, Stefano Fernández, Facundo Pereza e Ignacio Rey.

Respecto al posible fichaje de Jean Deza, el entrenador manifestó que es un jugador al que le tiene mucho aprecio, pero no contactó con él. “Ha tenido inconvenientes y me sorprendió las declaraciones de su retiro pero yo no he hablado con él. Hemos escuchado que quiere venir, pero yo estoy centrando en armar un grupo humano que nos permita alcanzar nuestras metas. No voy a negar las condiciones pero eso ya pasaría por un consenso, no se puede ayudar a nadie que no se quiera ayudar a sí mismo. Me genera tristeza que él haya decidido no jugar”.

Finalmente, se refirió que el último lunes se enteró que Yuriel Celi se había desvinculado de Cantolao; sin embargo, no ha tenido ninguna conversación.