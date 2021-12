Luis Suárez sobre el partido ante el Manchester United: “Son uno de los mejores de Europa”

Tras la repetición del sorteo de la Champions League debido a los problemas con el sotfware, el Atlético de Madrid quedó emparejado con el Manchester United para jugar los octavos de final. Si bien el rival es igual de complicado que el Bayern Munich, equipo que le salió al conjunto colchonero en la primera oportunidad, Luis Suarez sabe que en la Liga de Campeones juegan los mejores y para salir campeón hay que destacar.

“ Para ganar la Champions te tienes que enfrentar a los mejores y por eso el United está ahí, por ser uno de los mejores de Europa. Hay que ganarle a todos. Tocó el Manchester y hay que ganarle”, señaló Suarez en la gala de los Premios AS 2021.

Cristiano Ronaldo frente al Atlético Madrid en Champions League. Antes los enfrentó con las camisetas de la Juventus y Real Madrid. Foto: Twitter Champions League

Con respecto a lo sucedido con la UEFA, el delantero uruguayo considera que fue algo que le llamó la atención, pero que escapa al trabajo de los futbolistas. ” Lo que sucedió con el sorteo son fallos que no están al alcance nuestro , no podemos tomar ninguna decisión. Son ellos los que deciden”, manifestó.

Sobre la liga, el exjugador del FC Barcelona sabe que será complicado remontar al Real Madrid por la gran ventaja que tienen, pero considera que nada es imposible.

“¿Por qué no va a haber liga? No vamos a bajar los brazos hasta el final. El año pasado estábamos en una situación contraria. Teníamos esta clase de ventaja de puntos y nos dieron vuelta a la situación porque nosotros tuvimos un bache y el Madrid ganó todos los partidos. Que ellos tengan un bache es difícil porque están en un grandísimo momento, pero no bajaremos los brazos ”, finalizó.

Atlético de Madrid: próximo partido

El cuadro colchonero jugará este sábado 18 de diciembre ante el Sevilla por la jornada 18 de la Liga Santander. El encuentro se disputará en el Estadio Ramon Sanchez Pizjuan a las 3.00 p. m. (hora peruana).

Tabla de posiciones de la Liga Santander