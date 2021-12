TRANSMISIÓN Celta de Vigo vs. FC Andorra (1-1) EN VIVO, con Renato Tapia, por la Copa del Rey

Celta de Vigo vs. FC Andorra EN VIVO se enfrentan por la segunda ronda de la Copa del Rey 2021-22. El cotejo se llevará a cabo desde la 1.00 p. m. (hora peruana) con transmisión a cargo de DirecTV Sports 2. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, ingresa a la web de La República Deportes y conoce las alineaciones confirmadas de cada equipo. Además, sigue el marcador actualizado minuto a minuto y el resumen con el resultado final.

TRANSMISIÓN EN VIVO Celta de Vigo vs. FC Andorra

Alineaciones Celta de Vigo vs. FC Andorra

Celta de Vigo: Rubén, Kevin, Murillo, Domínguez, Fontán, Tapia, Veiga, Suárez, Álvarez, Nolito, Mina.

Equipo titular gallego. Foto: RC Celta

FC Andorra: Ratti, Riera, Vilanova, Hevel, Carlos, Molina, Morer, Vilá, Bober, Gil y Eudald.

Alineación Andorra. Foto: Twitter Andorra

Celta de Vigo vs. FC Andorra: ficha del partido

Partido Celta de Vigo vs. FC Andorra ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 14 de diciembre ¿A qué hora? 1.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Nacional de Andorra ¿En qué canal? DirecTV Sports 2

¿A qué hora juegan Celta de Vigo vs. FC Andorra?

En territorio peruano, el cruce Celta de Vigo vs. FC Andorra se podrá ver a partir de la 1.00 p. m. Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

México: 12.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Perú: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 1.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

Celta de Vigo, del peruano Renato Tapia, buscará seguir en competencia en la Copa del Rey cuando visite al FC Andorra por la segunda ronda del torneo. El equipo gallego tuvo un fácil cruce previo en la primera etapa, por lo que ahora busca repetir el resultado.

Ante Ebro, los celestes se despacharon 5-0 fuera de casa con goles de Santi Mina, Augusto Solari, José Fontán y un doblete de Franco Cervi. Para este cruce, el técnico Eduardo ‘Chacho’ Coudet volvería a incluir a todos en el once titular, a excepción de Solari.

El cuadro gallego ya sabe lo que es ganarle al Andorra. Foto: RC Celta

El modesto club del Principado, conocido por ser una de las instituciones de las cuales el defensa Gerard Piqué es accionista, clasificó gracias a su victoria por la mínima contra Náxara. Marc Fernandez, con un tanto de penal, fue el artífice de la victoria.

Celta de Vigo y FC Andorra ya se han enfrentado por la Copa del Rey, aunque la única llave entre ambos se dio en la temporada 1995-96. Aquella vez, por la tercera ronda, los celtistas ganaron los dos cotejos y se quedaron con el pase a la siguiente instancia gracias a un global de 7-0.

¿En qué canal ver Celta de Vigo vs. FC Andorra?

Para los países de Sudamérica, la televisación del Celta de Vigo vs. FC Andorra irá por la señal de DirecTV Sports 2.

Argentina: DirecTV Sports 2

Bolivia: DirecTV Sports 2

Brasil: Star+

Chile: DirecTV Sports 2

Colombia: DirecTV Sports 2

Ecuador: DirecTV Sports 2

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: DirecTV Sports 2

Perú: DirecTV Sports 2

Uruguay: DirecTV Sports 2

Venezuela: DirecTV Sports 2

Estados Unidos: ESPN+

España: DAZN.

¿Cómo seguir Celta de Vigo vs. FC Andorra ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Celta de Vigo vs. FC Andorra por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que cuenta en su oferta al cliente con el canal DirecTV Sports 2. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Celta de Vigo vs. FC Andorra?

El escenario que acogerá el cruce entre Celta de Vigo vs. FC Andorra será el Estadio Nacional de Andorra, recinto deportivo ubicado en la capital del pequeño país europeo.

Pronóstico de Celta de Vigo vs. FC Andorra

De acuerdo con las previsiones de las principales casas de apuestas para este encuentro, el favorito para quedarse con la victoria es Celta de Vigo, con una cuota que va desde 1,38 hasta 1,40 por su triunfo. El empate paga entre 4,50 y 5,05, mientras que si Andorra da la sorpresa y gana, la retribución oscila entre 7,00 y 8,00 veces la cantidad en juego.