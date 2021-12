VER Bayern Múnich vs. Stuttgart EN VIVO: HOY transmisión de partido de la Bundesliga

HOY Bayern Múnich vs. Stuttgart EN VIVO. Escuadras se enfrentan este martes 14 de diciembre por la fecha 16 de la Bundesliga a partir de las 12.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Allianz Arena. El duelo entre ambos equipos alemanes será televisado EN DIRECTO por la señal de ESPN 2 y Star Plus. Para que no te pierdas este y ningún otro duelo de la Bundesliga, puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en donde podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

Bayern Múnich vs. Stuttgart: posibles alineaciones

Bayern Múnich: Neuer; Sule, Hernández, Pavard; Tolisso, Nianzou, Davies, Coman; Musiala, Muller y Lewandowski.

Stuttgart: Florian Müller; Waldemar Anton, Hiroki Ito y Konstantinos Mavropanos; Roberto Massimo, Orel Mangala, Atakan Karazor, Wataru Endo y Borna Sosa; Philipp Forster y Tanguy Coulibaly.

Bayern Múnich vs. Stuttgart: ficha del partido

Partido Bayern Múnich vs Stuttgart ¿Cuándo juegan? Martes 14 de diciembre ¿A qué hora? 12.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Allianz Arena ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

¿A qué hora ver Bayern Múnich vs. Stuttgart EN VIVO?

La transmisión del encuentro Bayern Múnich vs. Stuttgart EN VIVO empezará a partir de las 12.30 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 12.30 p. m.

Ecuador: 12.30 p. m.

Colombia: 12.30 p. m.

Bolivia: 1.30 p. m.

Venezuela: 1.30 p. m.

México: 11.30 p. m.

Argentina: 2.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

Uruguay: 2.30 p. m.

Brasil: 2.30 p. m.

¿En qué canal ver Bayern Múnich vs. Stuttgart EN VIVO?

Perú: ESPN 2 y Star Plus

Ecuador: Star Plus

Colombia: Star Plus

Argentina: Star Plus

Chile: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Brasil: Star Plus.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Stuttgart EN VIVO ONLINE GRATIS vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Bayern Múnich vs. Stuttgart ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Bayern Múnich vs. Stuttgart por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.