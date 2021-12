‘Pancho’ Pizarro sobre Vargas: “Si está entrenando a doble turno es porque quiere regresar”

Hace algunos días surgió una información acerca del posible retorno de Juan Manuel Vargas a Universitario de Deportes. Sin embargo, esta posibilidad fue desmentida por el mismo técnico Gregorio Pérez. Francisco Pizarro, exportero y comentarista deportivo, se refirió a este tema en el programa A ras de cancha de La República.

“Nosotros lo hemos conversado en programas pasados y sí, son tres años que no entrenó, normalmente tú ya lo tomas como un jugador retirado porque no tiene actividad, no se sabe nada de él ”, señaló.

“Muchas veces sucede que pasan al olvido y se acuerdan de él por cualquier otra circunstancia. Era difícil y complicado que lo puedan tomar en cuenta, lo dijo el técnico, para él (Vargas) es un jugador retirado. De repente lo hubiera, dicho de otra manera, se hubiese juntado con él”, añadió el exentrenador de Alianza Lima.

Además, ‘Pancho’ indicó que si el ‘Loco’ se está preparando físicamente, es porque quiere volver al fútbol profesional. “ Tiene la ilusión, porque si está entrenando a doble turno es porque quiere regresar , una cosa es querer otra es poder”, finalizó.

Gregorio Pérez descartó la llegada de Juan Manuel Vargas

Gregorio Pérez fue claro y contundente sobre la posibilidad de que Juan Manuel Vargas vuelva a Universitario de Deportes. El entrenador uruguayo señaló que nunca se habló del ‘Loco’ como refuerzo para la temporada 2022.