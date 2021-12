La vez en que Cristiano minimizó al Atlético: “Cinco Champions tengo. El Atleti, cero”

Manchester United ya no enfrentará al Paris Saint-Germain, sino al Atlético de Madrid. Luego del desastroso primer sorteo, donde hubieron algunas irregularidades, la UEFA emparejó a los 16 equipos que disputarán los octavos de final de la Champions League. Un rival peligroso para cualquiera, pero no para Cristiano Ronaldo, pues el ‘Bicho’ no solo ha sabido perforar la portería colchonera en incontables veces (25 tantos en 35 partidos), sino también supo eliminarlos en Liga de Campeones.

La relación entre Cristiano Ronaldo y los rojiblancos es admiración y odio al mismo tiempo . Admiración porque el futbolista del Manchester United ha alcanzado todos los trofeos posibles con los clubes y batido todos los récords; odio también, porque cada vez que le tocó enfrentarlos, siempre les marcó. Incluso el luso protagonizó un momento que quedó en la retina de todos los colchoneros y jamás olvidarán.

El mensaje de Cristiano

Febrero del 2019. Juventus perdió 2-0 ante Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano por la ida de los octavos de final de la Champions League. Durante el encuentro, el capitán de la selección portuguesa había recibido cánticos como “Cristiano violador” o “Cristiano muérete” e incluso le recordaron sus problemas con Hacienda, a lo que este respondía con su mano haciendo el número cinco, por todos los trofeos que consiguió.

A la salida de los vestuarios, Cristiano volvería a repetir estos gestos. “ Cinco Champions tengo. El Atleti, cero. Yo, cinco, Atleti, cero ”, expresaba el portugués ante los periodistas, quienes le preguntaron si la Juventus pasaría a la siguiente ronda.

Respuesta del ‘Bicho’

Fiel a su estilo, Cristiano Ronaldo respondió de la mejor manera que sabe hacerlo: anotando goles. En la vuelta de los octavos de final, el delantero anotaría un hat-trick para eliminar a los colchoneros de la Champions League.

A los 27 minutos, el ‘Bicho’ se elevaría por encima de Juanfran para conectar un centro de Bernardeschi que superó a Jan Oblak. Minutos después del descanso, volvería a aparecer, esta vez a pase de Cancelo. Sobre el final del partido, Cristiano Ronaldo completaría su hat-trick desde el punto penal.

De esta manera, el hoy delantero del Manchester United llegaría a los 25 goles ante el Atlético de Madrid. Además, no solo supo eliminarlos, sino que también les arrebató dos finales de Champions League mientras jugaba por el Real Madrid.

¿Cuándo juegan Manchester United vs. Atlético de Madrid?

De acuerdo a la programación de la UEFA, el partido de ida que se jugará en el Wanda Metropolitano se dará entre el 15-16 o 22-23 de febrero; mientras que el de vuelta en Old Trafford, será entre los días 8-9 y 15-16.