Felipe Melo firmó por Fluminense y usará la ‘52′ para conmemorar una fecha importante

Felipe Melo, reconocido jugador de 38 años, jugará en el Fluminense hasta la temporada 2023. El brasileño llega procedente del Palmeiras, que recientemente obtuvo su segunda Copa Libertadores de manera consecutiva. Además de esto, se supo que el ‘Comandante’ usará la dorsal 52, esto para conmemorar un fecha histórica en el equipo de Río de Janeiro.

El próximo año se cumplen, exactamente, siete décadas desde que Fluminense obtuvo su primer título mundial, el cual fue la Copa Río de 1952. “Como homenaje a nuestro mundial, ganado en 1952, y que suma 70 años en 2022, Felipe Melo usará la dorsal 52″, resaltó el equipo en sus redes sociales.

De esta manera, el futbolista brasileño prolongará su carrera y jugará hasta los 40; asimismo, dejó un contundente mensaje tras su incorporación. “Hoy el Fluminense es mi casa y sin duda haré de la camiseta del Fluminense mi segunda piel. Es lo mínimo que puedo hacer por un club tan grande que me abrió las puertas en este momento”, mencionó en su presentación.

“Soy un tipo que es leal a alguien que me es leal, que me da la oportunidad. Entonces mi lealtad es total al Fluminense, un club que me abrió sus puertas y esto no tiene precio para mí. Poder llegar a un club de tanta grandeza como es el Fluminense y generar expectativas es muy importante, un motivo de gran orgullo”, añadió.

El ‘Comandante’ ganó cinco títulos con el Verdao. Los más importantes fueron las Copas Libertadores de 2020 y 2021.

Títulos de Felipe Melo con Palmeiras