Edison Flores sobre título de Alianza Lima: “Tenían un gran equipo”

Algunos jugadores de la selección peruana se encuentran entrenando en la Videna aprovechando sus vacaciones. Uno de ellos es Edison Flores, quien brindó una entrevista a Willax Deportes y felicitó a Alianza Lima por haber obtenido el título nacional de la Liga 1 Betsson 2021.

“Felicitaciones a Alianza Lima, que se llevó el título nacional. Estaba Jefferson Farfán ahí, tenían un gran equipo también”, indicó el futbolista del DC United.

Por otro lado, el ‘Orejas’ reconoció que ha perdido lugar en la selección peruana debido a algunas lesiones que sufrió. “Obviamente, sí (perdí terreno). Porque creo que no he tenido los partidos, he estado fuera en muchos partidos y hay jugadores que están en un buen nivel, que han demostrado que son jugadores de selección”, afirmó.

Recordemos que, el volante nacional se perdió las últimas fechas de las Eliminatorias Qatar 2022 por unas molestias físicas. El exjugador de Monarcas Morelia busca recuperar su mejor nivel para volver a ser considerado por Ricardo Gareca en la Blanquirroja.

Edison Flores espera retirarse en Universitario de Deportes

Edison Flores también envió un mensaje de aliento a los hinchas de Universitario de Deportes, club del que es hincha confeso, y reafirmó su intención de retirarse con la camiseta crema. “A los hinchas de la ‘U’, espero que el próximo año sea mucho mejor y que se pueda llevar el campeonato a fin de año”, resaltó.