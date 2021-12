¿En qué equipo jugará Yuriel Celi en la temporada 2022?

Yuriel Celi fue una de las principales figuras de la selección peruana sub-17 que por poco logra clasificar a la Copa Mundial de la categoría en el 2019. A pesar de sus grandes condiciones, el volante no ha podido consolidarse en la Academia Deportiva Cantolao y estaría en la búsqueda de un nuevo equipo para la próxima temporada.

Según el periodista Gustavo Peralta del diario Líbero, ‘el Delfín’ no tendría en sus planes al joven futbolista para la Liga 1 Betsson 2022. ”¿Y dónde jugará Yuriel Celi? Hasta hoy parece que está definido que no siga en Cantolao por un tema de que el club considera que lo mejor es que busque nuevos horizontes. Ya no tiene vínculo. Se le está buscando club”, publicó en su cuenta de Twitter.

Celi jugó en el cuadro chalaco desde el 2018 hasta el 2021. A lo largo de estas tres temporadas, disputó 60 partidos, anotó nueve goles y realizó cuatro asistencias.

Los problemas extra futbolísticos de Yuriel Celi

En el mes de noviembre, Yuriel Celi fue intervenido por la policía por presuntamente poseer drogas, un arma de fuego con el número de serie borrado y una cacerina con doce municiones. El futbolista estuvo detenido en la DIVINCRI del Callao junto a su compañero de equipo Bryan Reyna.

Este no es el primer escándalo que protagonizó el volante. Anteriormente, el volante fue captado por el programa Magaly TV, la Firme, realizando un acto obsceno con una mujer en plena vía pública.

Además, su exentrenador Jorge Espejo señaló que no lo consideraba en el equipo titular de Cantolao por algunas malas actitudes que tenía, tales como llegar tarde y no entrenar de la mejor forma.