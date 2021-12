Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el derbi por LaLiga Santander?

Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO se miden por la jornada 17 de LaLiga Santander 2021-22. El derbi madrileño se disputará desde las 3.00 p. m. (hora de Perú) en el estadio Santiago Bernabéu. El canal encargado de transmitir el duelo será DirecTV Sports, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas de ambos clubes, el minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Atlético de Madrid ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 12 de diciembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

En territorio peruano, el cotejo Real Madrid vs. Atlético de Madrid se disputará a partir de las 3.00 p. m. Revisa la guía de horarios para seguir el choque desde otros países de la región.

México: 2:00 p. m.

Colombia: 3:00 p. m.

Ecuador: 3:00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Bolivia: 4:00 p. m.

Venezuela: 4:00 p. m.

Uruguay: 5:00 p. m.

Brasil: 5:00 p. m.

Argentina: 5:00 p. m.

Chile: 5:00 p. m.

Paraguay: 5:00 p. m.

España: 9:00 p. m.

Por el encuentro más atractivo de la jornada 17 en LaLiga, el líder Real Madrid buscará aumentar su ventaja en la cima del torneo contra Atlético de Madrid. El cuadro madridista tendrá la ventaja de ser local para buscar la victoria frente al conjunto colchonero.

Los pupilos de Carlo Ancelotti vienen de seis victorias consecutivas en el certamen, la más reciente contra Real Sociedad a domicilio por 2-0. En la Champions League, aseguró a mitad de semana el primer lugar de su grupo al vencer también por 2-0 a Inter de Milán.

El club de Diego Simeone, por su parte, se dejó sorprender en casa ante el Mallorca, que le remontó 2-1 el encuentro en los minutos finales. Historia distinta se produjo en la Champions, donde el choque ante Porto terminó con un satisfactorio 3-1 que le dio el pase a los octavos.

Real Madrid y Atlético de Madrid vuelven a medirse en un derbi desde marzo de este año. Aquella vez, el marcador terminó empatado 1-1 con tantos de Karim Benzema y Luis Suárez, actuales goleadores de sus respectivas escuadras.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

El canal encargado de transmitir el Real Madrid vs. Atlético de Madrid para los países de Sudamérica será DirecTV Sports.

Argentina: DIRECTV Sports App, Star+, DIRECTV Sports Argentina, directvsports.com

Bolivia: Star+

Brasil: Star+

Chile: DIRECTV Sports App, Star+, DIRECTV Sports Chile, directvsports.com

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Star+, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Ecuador: DIRECTV Sports App, directvsports.com, Star+, DIRECTV Sports Ecuador

Italia: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Star+

Perú: DIRECTV Sports Perú, Star+, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Sports App, directvsports.com, Star+

Venezuela: DIRECTV Sports App, directvsports.com, Star+, DIRECTV Sports Venezuela

España: Movistar LaLiga, M. LaLiga 1, M. LaLiga 2, M. LaLiga UHD, LaLiga TV.

¿Cómo seguir Real Madrid vs. Atlético de Madrid ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Atlético de Madrid por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal DirecTV Sports. En caso no tengas acceso al mismo, puedes mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

El escenario de este derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid será el estadio Santiago Bernabéu, recinto deportivo propiedad del club merengue.

Historial reciente de Real Madrid vs. Atlético de Madrid

Atlético de Madrid 1-1 Real Madrid | 07.03.21

Real Madrid 2-0 Atlético de Madrid | 12.12.20

Real Madrid 1-0 Atlético de Madrid | 01.02.20

Real Madrid 0-0 Atlético de Madrid | 12.01.20

Atlético de Madrid 0-0 Real Madrid | 28.09.19.

Posibles formaciones de Real Madrid vs. Atlético de Madrid