‘Goyo’ Pérez, DT de Universitario: “Lo de Vargas no sé de dónde salió; es un jugador retirado”

Universitario no tiene en sus planes traer de vuelta a Juan Manuel Vargas. Así de tajante fue Gregorio Pérez en una reciente entrevista a un medio local. Esto, luego que surgieran informaciones que acercaran al ‘Loco’ a tienda crema con la finalidad de que se retire por la puerta principal con el equipo de sus amores.

“Me pareció poco seria la información (sobre el regreso de Juan Vargas a la ‘U’). Lo de Vargas no sé de dónde salió. Es un jugador retirado. En ningún momento se pensó en él”, fueron las palabras del estratega uruguayo en ESPN Perú.

En otro momento anotó: “El plantel aún no está al 100% cerrado, estamos esperando la nacionalización de (Alberto) Quintero. Si se da, estamos viendo en qué posiciones del campo necesitamos refuerzos”.

Juan Manuel Vargas quiere retirarse a lo grande

Quiere su revancha. Juan Manuel Vargas tiene hambre de cobrarse una deuda pendiente consigo mismo y con la hinchada de Universitario de Deportes. El ‘Loco’ confesó que él nunca dijo que había colgado los chimpunes, pues tiene pensado volver a vestirse de corto.

“Yo no pierdo la fe, pero ya no es cuestión mía, es decisión de la gente que ahora está manejando el club. Sí, me encantaría retirarme de la mejor manera y no como lo hice... Yo no he dicho que me he retirado del fútbol. He tenido la oportunidad de irme a equipos de otros lados. Un saldo pendiente es poder irme de la mejor manera e irme por la puerta grande”, dijo el exjugador de la Fiorentina a Trome.