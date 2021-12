Ángel Cayetano: “Solo pensaba en el día que me tocara jugar con una hinchada como esta”

Ángel Cayetano ya es nuevo jugador de Universitario de Deportes para la próxima temporada. El club crema presentó de forma oficial al volante uruguayo, quien es un pedido expreso del técnico Gregorio Pérez para reforzar el plantel de cara a la Liga 1 Betsson y la Copa Libertadores.

“¡A darlo todo, ‘Caye’! Damos la bienvenida a Ángel Cayetano, futbolista polifuncional que pondrá toda su experiencia para dejar el nombre de Universitario en lo más alto. El uruguayo se suma al plantel merengue dirigido por el DT Gregorio Pérez”, escribió el cuadro merengue en sus redes sociales

“Hay momentos en la vida que quedan para siempre. Cuando uno juega al fútbol, es tanto lo vivido, que los momentos memorables son aún más emotivos. Hace casi dos año pise esta cancha como visitante. Aunque fue una experiencia inolvidable, me quedó algo muy claro. Desde el minuto uno de aquel partido, solo pensaba en el día en el que me tocara jugar con una hinchada como esa a favor. Hoy el fútbol me pone frente a uno de esos momentos que quedan para siempre. ¡Y dale ‘U’!”, manifestó el futbolista de 30 años.

Las estadísticas de Ángel Cayetano

Ángel Cayetano llega proveniente del Cerro Largo de su país, club en el que tuvo un buen rendimiento durante el 2021. En esta temporada, el charrúa disputó 29 encuentros, anotó cinco goles y realizó una asistencia.

A lo largo de su carrera profesional, el volante jugó 205 partido y convirtió 11 tantos. Además, no es un futbolista propenso a expulsiones, ya que solo recibió la tarjeta roja en seis oportunidades.

El ‘6′ ya sabe lo que es jugar en el fútbol peruano. En el 2016, defendió la camiseta de Real Garcilaso, aunque no le fue tan bien. Ese año, solo jugó 10 encuentros y no convirtió ningún tanto.