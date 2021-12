TRANSMISIÓN The Strongest vs. Santa Cruz EN VIVO: mira aquí el partido por la liga boliviana

EN VIVO The Strongest vs. Santa Cruz se miden este domingo 12 de diciembre por la fecha 30 del Campeonato Boliviano desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Juan Carlos Duran. El enfrentamiento entre ambos equipos bolivianos será televisado EN DIRECTO por la señal de Tigo Sports.

Para que no te pierdas este y ningún otro duelo de la liga boliviana, puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en la que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

The Strongest vs. Santa Cruz: ficha de partido

Partido The Strongest vs. Santa Cruz Fecha Domingo 12 de diciembre Hora 2.00 p. m. (hora peruana) y 3.00 p. m. (hora boliviana) Canal Tigo Sports Bolivia Lugar Estadio Juan Carlos Duran

¿A qué hora juegan The Strongest vs. Santa Cruz?

El encuentro entre The Strongest vs. Santa Cruz comenzará a las 3.00 p. m. en el territorio boliviano. Revisa la hora de inicio del partido según tu ubicación geográfica:

México: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO el The Strongest vs. Santa Cruz?

The Strongest vs. Santa Cruz podrás verlo EN VIVO a través de Tigo Sports Bolivia, canal que cuenta con los derechos televisivos del fútbol boliviano.

¿Qué canal es Tigo Sports EN VIVO?

Tigo Star (satélite): canal 1 (SD) y 8 (HD).

Tigo Star (cable): canal 100 (Tigo Sports HD), 717 (Tigo Sports 2 HD) y 718 (Tigo Sports 3 HD).

¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO?

La programación del fútbol boliviano vía Tigo Sports también está disponible por internet. Para acceder a ella, debes ingresar a la página web oficial del canal, registrarte con tu número si eres cliente móvil Tigo o con tu correo electrónico si eres cliente hogar y seleccionar el partido que quieras ver.

¿Dónde ver The Strongest vs. Santa Cruz EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido The Strongest vs. Santa Cruz, por internet, puedes mantenerte informado con el marcador actualizado y los videos de los goles a través de La República Deportes.

¿Dónde se jugará el The Strongest vs. Santa Cruz?

El duelo entre The Strongest vs. Santa Cruz se disputará en el Estadio Juan Carlos Duran, recinto deportivo ubicado en la ciudad boliviana Santa Cruz de la Sierra.